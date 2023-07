Temptation Island, Manuel vorrebbe avvicinarsi a Greta. Francesca: “Inizio a vederlo per quello che è”

Nuovi problemi, nuova coppia. Questa volta i fari di Temptation Island sono stati puntati su Manuel e Francesca. La giovane, insieme alle altre “compagne d’avventura” è stata chiamata al falò delle donne. Ad un certo punto Filippo Bisciglia le ha fatto vedere un video nel quale il compagno ha dichiarato di volersi avvicinare alla tentatrice Greta. Le altre ragazze hanno mostrato la loro vicinanza.

Temptation Island, Manuel e Francesca sono in crisi: “Sono paralizzata…”

Una volta visto il filmato, pur essendosi mostrata molto contrariata per quanto avvenuto, ha mantenuto il suo self control: “Greta ha capito che lui dove la trova un’altra che sta a casa e lo aspetta mentre la tradisce? La realtà sbattuta in faccia è diversa. Meglio vedere tutto questo. So’ schifata. Sei un verme, è infimo, è viscido…”. Ad ogni modo il conduttore Filippo Bisciglia è apparso piacevolmente sorpreso per la grande forza che ha avuto Francesca nel gestire la situazione.

Una reazione che Francesca non ha mai avuto prima! #TemptationIsland pic.twitter.com/pPVG0imY0M — Temptation Island (@TemptationITA) July 10, 2023

La reazione finale di Francesca: “Me ne voglio andare…”

Rientrata però dal falò con le altre ragazze, Francesca non è più riuscita a contenersi e ha manifestato la volontà di lasciare il programma: “Me ne voglio andare… Onestamente non ci sto più a fare il pianto greca […] La forza l’ho trovata […] Non lo voglio vedere fuori questa faccia di c**o”. Ha poi proseguito insultandolo, le lacrime. A questo punto la loro storia parrebbe essere arrivata ad punto di non ritorno, ma come si evolverà la situazione?