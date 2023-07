Temptation Island, Vittoria si lamenta per gli atteggiamenti di Daniele: “Sono delusa”

Un’altra coppia che sta affrontando grandissimi problemi è quella composta da Vittoria e Daniele. Lui si mostrato molto vicino alla tentatrice Benedetta, mentre Vittoria, dal canto suo, si è sfogata pesantemente mentre parlava con il tentatore Tommaso. “Lavori, sei bella, hai skills non indifferenti e stai con un troglodita!”, sono state le parole di quest’ultimo.

Temptation Island, Vittoria si sfoga su Daniele: “Ho fatto tutto per accontentarlo”

Vittoria, a seguito del falò si è lasciata andare ad uno sfogo con l’altra sua compagna d’avventura, Francesca, La giovane ha parlato della vita di solitudine che ha vissuto da quando si è legata al compagno: “Ho fatto veramente tutto per accontentarlo e sentirmi amata. Mi sono isolata da tutto, dalle amicizie, perchè sono una che quando sta con una persona cerco di dare il 100% perchè da piccola mi è mancata la figura paterna e la cerco nel mio compagno. Cerco di dare il massimo, mi attacco molto. Non gli chiedo niente se un pò d’affetto”. Ha poi scoperto che, nel frattempo, il compagno ha trascorso una cena in dolce compagnia, con la single Benedetta: “Non lo riconosco, lui all’inizio era così, poi si è trasformato…”, ha commentato a tale proposito.

Il tentatore Tommaso spara a zero su Daniele

Vittoria ha avuto poi una lunga conversazione il single Tommaso nel quale si è lasciata andare ad uno sfogo dietro l’altro, infine ha dato definito troglodita Daniele: “Non ci credo che tu voglia un figlio da lui. Vuol dire condannarti per la vita. Giocate un altro campionato: tu in serie A, lui in serie D”.