Temptation Island, flirt tra Francesca e Alberto: la reazione di Manuel

Anche la coppia composta da Francesca e Manuel sta attraverso il mare in burrasca. La giovane si è avvicinata in particolare al tentatore Alberto: quest’ultimo ha chiesto a Francesca di fare un giro a bordo di un quad. Alla vista di questo avvicinamento Manuel è apparso seccato: “Vedere queste cose mi ha dato fastidio. Però non l’ho vista convinta, sembrava forzata”.

L’atmosfera di festa viene interrotta all’improvviso da una chiamata per Manuel nel pinnettu totalmente inaspettata… #TemptationIsland pic.twitter.com/NVkH7jAkIi — Temptation Island (@TemptationITA) July 17, 2023

Lo sfogo di Francesca: “Convinta che il mio amore fosse smisurato”

Francesca si è lasciata andare ad un certo punto ad uno sfogo. Al single Alberto ha confessato: “Io prima di entrare qua ero convinta che il mio amore fosse smisurato. Poi ti rendi conto che l’amore è altro. È più una dipendenza la mia. Stare qui dentro ti fa pensare che c’è anche altro. Non mi manca stare male, occuparmi di lui. Prima di entrare qui non pensavo mai di arrivare a questo”. Ha poi spiegato che il fidanzato non le manca “perché se penso a lui, mi si mette il male”.

Il regalo di Alberto: “Simbolo della tua rinascita”

Non è finita qui: Manuel è stato invitato a guardare delle immagini “poco piacevoli”. Il single Alberto ha fatto dono a Francesca di un mazzo di fiori: “Simboleggiano la tua rinascita, voglio che te li ricordi. Spero di averti aiutato in questa fase. So che cosa vuol dire ricominciare“. Manuel visibilmente contrariato ha rimarcato che la cosa lo infastidisce perché a suo dire sarebbe stato fatto passare per colui che non si sarebbe mai speso per la sua fidanzata,