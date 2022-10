Modella e show girl, Pamela Camassa si è fatta conoscere nel mondo dello spettacolo anche per avere partecipato a diversi programmi televisivi. Che cosa sappiamo di lei e della sua vita? Proviamo a scoprirlo insieme!

Pamela Camassa: tra vita e carriera

Pamela Camassa è nata a Prato il 22 aprile 1984 sotto il segno del Toro e attualmente ha 38 anni. La sua infanzia è stata molto serena, grazie soprattutto al meraviglioso rapporto che ha sempre avuto con i genitori e la sorella Manola. Ha conseguito il diploma in ragioneria all’ITC Dagomari, ma sin da piccola nutriva una forte passione e propensione per il mondo dello spettacolo, della bellezza e della moda.

Prima di entrare a farne parte, però, ha lavorato per diverso tempo proprio all’interno del settore da lei intrapreso a scuola, in particolare in un’agenzia di viaggi.

A soli 16 anni partecipa al suo primo film come protagonista: Via del Corso era il titolo e il regista Adolfo Lippi; era il 2000.

Due anni dopo Camassa vince il titolo di Miss Mondo Italia, ottenendo la possibilità di rappresentare il paese al grande evento Miss Mondo 2002.

Tuttavia, Pamela Camassa rifiuta la possibilità in segno di protesta verso il trattamento rivolto a tutte le donne del paese ospitante, la Nigeria. Ha invece 21 anni quando si classifica al terzo posto al concorso Miss Italia 2005 (vinse Edelfa Chiara Masciotta).

Dopo Miss Italia Pamela Camassa esordisce in televisione; prima da Carlo Conti ne I raccomandati su Rai 1, poi in coppia con Angelo Madonia in Ballando con le stelle (si classifica seconda), poi di nuovo con Carlo Conti ne I migliori anni sempre su Rai 1 e nel 2009 partecipa anche al reality show La talpa su Italia 1.

Lavora in altri progetti cinematografici, come Un’estate al mare di Carlo Vanzina e Cenci in Cina di Marco Limberti, ma continuerà a lavorare in televisione: Poker for Charity (2009, conduttrice); Attenti a quei due – La sfida (2011, Rai 1, concorrente), Tale e quale show (2012, concorrente), I migliori anni (2013, Rai1, co-conduttrice), Maxinho do Brazil (2014, Rai Sport 1, parte del cast). Infine, ma non per importanza, nel 2019 partecipa – e vince – la prima edizione di Amici Celebrities, il programma basato sul format di Amici di Maria De Filippi, ma in versione vip.

Pamela Camassa è anche molto attiva sui social; il suo profilo Instagram, infatti, è seguito da quasi 400 mila persone e la show girl è solita pubblicare contenuti inerenti alla sua vita lavorativa (tra gli ultimi post la vediamo accanto ad Alessandro Borghese in una puntata di Celebrity Chef), ma anche contenuti che la ritraggono in momenti di vita quotidiana, come un selfie in macchina o momenti di relax in vacanza.

La vita privata di Pamela Camassa

La showgirl Pamela Camassa è fidanzata da molti anni (pare che stiano insieme da ben dieci anni) con Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island ed ex concorrente del Grande Fratello. I due, innamorati e legatissimi, non sono nè sposati, nè hanno figli, sebbene il desiderio di allargare la famiglia sia comunque nell’aria: “Dopo dieci anni di vita assieme è come se fossimo già sposati” – aveva dichiarato lo stesso Bisciglia in un’intervista.

L’amore, quando è sincero, non ha bisogno di spiegazioni.