Temptation Island 2023: chi è il conduttore della nuova edizione?

Dopo un anno di pausa a giugno 2023 ritorna il reality estivo più seguito di sempre: Temptation Island. I sentimenti tornano a essere i protagonisti di Canale 5 e nuove coppie metteranno alla prova la loro relazione e, ovviamente, la loro fiducia reciproca. Tra punti interrogativi, indecisioni e voci di ogni tipo, c’è una grande conferma per la nuova edizione: il conduttore. Scopriamo tutti i dettagli!

Chi sarà il conduttore di Temptation Island 2023? Bisciglia è confermato

Da mesi ormai si discute sulle novità della nuova edizione di Temptation Island 2023. Tra i dubbi su una pausa prolungata del reality, tra interrogativi sulle coppie partecipanti e chi più ne ha più ne metta, c’è in realtà una conferma che ha rallegrato il pubblico fan del noto reality.

Dopo un anno di pausa Temptation Island ritorna sul piccolo schermo e al suo timone ci sarà di nuovo Filippo Bisciglia, grande conferma del programma.

Il conduttore è alla guida di Temptation Island dal 2014 e c’è stato fino al 2021, anno in cui a causa del Covid è avvenuto uno stop generale del mondo dello spettacolo (e non solo).

Quando inizierà la nuova edizione di Temptation Island 2023?

Anche sulla data di inizio di Temptation Island c’erano dubbi e voci di vario genere. Ora, finalmente, il reality dei sentimenti ha ufficializzato il sul debutto per l’estate. La nuova edizione (l’undicesima, per la precisione) del programma partirà il 26 giugno 2023 e il pubblico non vede l’ora di scoprire che cosa succederà.

Dove vedere Temptation Island 2023? Televisione e streaming

La tradizione del noto reality estivo sarà rispettata anche per il 2023. Dal 26 giugno, infatti, Temptation Island occuperà la prima serata di Canale 5 e con altissima probabilità il giorno selezionato sarà il lunedì. Insomma, un inizio settimana col botto!

Nel caso in cui non riusciate a connettervi in diretta con Canale 5, niente panico! Temptation Island 2023 sarà ovviamente disponibile anche online: come? Vi basterà andare su Wittytv, selezionare il programma e mettere “play”: la visione sarà tutta vostra.

Temptation Island 2023: ancora nebbia sul cast ufficiale

Manca ancora un po’ al via dell’undicesima edizione di Temptation Island e il pubblico già non vede l’ora di scoprire chi saranno le coppie partecipanti. In realtà ancora non si conosce l’identità dei partecipanti, quindi i fan del reality dovranno attendere ancora un po’ di tempo prima di scoprirla.

Sconosciute anche le identità dei tentatori e delle tentatrici, il cui compito sarà fondamentale: mettere a repentaglio (forse) le situazioni sentimentali delle coppie. Probabilmente ci saranno volti conosciuti appartenenti a qualche vecchia edizione di Uomini & Donne, ma non si conoscono i dettagli.

Una cosa però è certa: le coppie selezionate dovranno avere un’età compresa dai 20 ai 35 anni e non dovranno avere figli in comune o essere sposati.

Il ritorno in scena di Filippo Bisciglia rallegra i fan del reality dei sentimenti. Ormai affezionati al conduttore, la speranza di un suo ritorno era altissima e, per fortuna, è stata confermata.

Temptation Island sta per tornare!