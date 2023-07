Temptation Island, falò di confronto tra Davide e Alessia. La coppia ha preso la decisione definitiva

A Temptation Island un’altra coppia ha dovuto fare i conti con la realtà. All’inizio della terza puntata Davide ha chiesto il falò di confronto alla fidanzata. Lei ha accettato. I due si sono ritrovati a prendere una decisione importante.

Temptation Island, falò di confronto tra Alessia e Davide

A inizio puntata, il conduttore Filippo Bisciglia si era recato al villaggio delle Fidanzate: è il fidanzato Davide a chiedere il falò di confronto ad Alessia. Quest’ultima è apparsa restia nell’accettare la richiesta. Alla fine ha desistito ed è entrata in scena, il tutto sulle note di “I’m feeling good”. Il video m0strato ha riserbato per lei una sorpresa poco piacevole: Alessia è apparsa tra le braccia di un altro. Lei si è giustificata spiegando che stava piangendo per il fidanzato: “Non voglio una persona che mi tratta così”. Lui poi ha chiesto: “Lui: “Ma perché non mi lasci?”. Pronta la replica di Alessia che ha invece a sua volta chiesto perché non cambiasse.

La decisione finale

Al termine del lungo confronto i due si sono ritrovati a mettere insieme i fili della questione. Davide ad ogni modo ha rimarcato che gli atteggiamenti tenuti da Alessia non sono stati facili da gestire: “Cercherò di dimenticare tutto e lo sto dicendo davanti a tutta Italia” . Alessia però ha chiesto di più, delle certezze. Il conduttore ha fatto la fatidica domanda: Davide vuole tornare a casa con Alessia. Lei ha tentennato, ma alla fine ha accettato: “Non mi devi più far sentire sbagliata. Sennò chiamo Filippo” e con le note di “Noi due nel mondo e nell’anima” dei Pooh il loro percorso è terminato.