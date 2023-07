Questa sera, 24 luglio 2023, andrà in onda la quinta puntata del reality dei sentimenti “Temptation Island”. Vediamo insieme, all’interno di questo articoli, cosa succederà in questa attesissima puntata.

Temptation Island 2023, anticipazioni quinta puntata: cosa succederà? Falò anticipato in arrivo

Siamo giunti ormai alla quinta puntata del reality dei sentimenti più amato d’Italia. Questa sera, 24 luglio 2023, andrà infatti in onda, in prima serata su Canale 5, la quinta puntata di “Temptation Island“. Il programma, condotto da Filippi Bisciglia, sta avendo grande successo, infatti ci sarà anche una versione invernale del format, “Temptation Island Winter.” Ma, cosa succederà in questa quinta puntata? Vediamo insieme le anticipazioni. Sono quattro le coppie rimaste all’interno del resort, situato come nella passata edizioni in Sardegna, vicino a Cagliari. Nel corso della quarta puntata, Giuseppe Ferrara e Gabriela Chieffo hanno lasciato insieme il programma, così come avevano fatto nelle puntate precedenti Alessia Battaglia e Davide Rosati e Manuel Marascio e Isabella Recalcati. Secondo le anticipazioni diffuse in rete sul profilo ufficiale del programma, nel corso della quinta puntata ci sarà un nuovo falò anticipato, richiesto da una delle fidanzate. Nel video si vede il conduttore, Filippo Bisciglia rivolgersi al gruppo dei fidanzati e pronunciare le seguenti parole: “una delle vostre fidanzate ha richiesto un falò di confronto anticipato”. Non si hanno notizie ufficiali di chi sia la fidanzata che ha chiesto il falò di confronto anticipato, ma secondo i fan del programma non ci sono dubbi che si tratti di Perla, che si era vista molto delusa per il comportamento del fidanzato. Perla, per amore, aveva lasciato la sua città di origine, ovvero Salerno, per andare a vivere con Mirko a Rieti, città natale di lui. Anche Mirko però avrebbe motivo di chiedere un confronto, in quanto nel video di presentazione della puntata si vede il ragazzo mentre guarda un video di Perla, che lo infastidisce a tal punto da scoppiare a piangere. La sua fidanzata sembra infatti molto vicina a uno dei tentatori. Questa sera scopriremo se è davvero stata Perla a chiedere il confronto e cosa accadrà tra i due.

Temptation Island 2023: le altre anticipazioni

Secondo le prime anticipazioni sembra proprio che la quinta puntata sia soprattutto incentrata sul rapporto tra Perla e Mirko. Entrambi infatti sembrano molto vicini ai rispettivi tentatori e un falò di confronto anticipato tra i due sembrerebbe proprio inevitabile. Per quanto riguarda invece le altre coppie non si hanno anticipazioni a riguardo, se non per Francesca che è chiamata nel pinnettu a vedere un filmato del fidanzato Manuel. Cosa sarà successo? Non resta che aspettare questa sera per scoprirlo. Vi ricordo che la quinta puntata del reality dei sentimenti “Temptation Island 2023” condotto da Filippo Bisciglia, andrà in onda in prima serata su Canale 5, questa sera 24 luglio 2023. Questa è ormai l’undicesima edizione del programma e quella di stasera sarà la penultima puntata, a breve quindi anche questa edizione si chiuderà e scopriremo se ci saranno alcune coppie che decideranno di lasciarsi o se invece usciranno tutti ancora fidanzati dal programma.