Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, tutte le anticipazioni relative alla nuova edizione di “Temptation Island”.

Temptation Island: quando inizia, location

C’è molta attesa per la nuova edizione di uno dei programmi tv più seguiti, ovvero “Temptation Island“, il reality show dei sentimenti. Anche quest’anno alla conduzione del programma ci sarà Filippo Bisciglia e anche la location sarà la stessa delle scorse edizioni, ovvero l’Is Morus Relais, a Santa Margherita di Pula in Sardegna. Per quanto invece riguarda la data di inizio di questa nuova edizione, la prima puntata andrà in onda giovedì 13 giugno 2024 su Canale 5. “Temptation Island” non sarà più quindi di lunedì, poiché quest’anno si è deciso che la settimana comincerà con la musica, ovvero con “Battiti Live“, con Ilary Blasi e Alvin alla conduzione. Ancora qualche settimana quindi per vedere cosa succederà quest’anno nella nuova edizione del reality dei sentimenti.

Temptation Island 2024: coppie, concorrenti

Come abbiamo appena visto, al nuova edizione di “Temptation Island” comincerà il prossimo 13 giugno, la location sarà sempre la Sardegna e vedrà sempre Filippo Bisciglia alla conduzione del programma. I casting sono ancora aperti, quindi non si conoscono ancora le coppie che si metteranno in gioco quest’anno. Smentite le voci circa la presenza di coppie famose, si era infatti parlato della coppia Lavinia Mauro e Alessio Corvino di “Uomini & Donne“. Come le scorse edizioni, potranno partecipare solamente le coppie che dimostreranno di avere una relazione stabile, di non essere sposate e di non avere figli insieme. Il format del programma sarà lo stesso delle ultime edizioni, ci saranno 7 coppie che per motivi diversi vogliono mettere alla prova il loro amore. Ogni coppia sarà divisa, i maschi da una parte, le femmine dall’altra. Ci saranno come sempre 12 tentatori e 12 tentatrici, che avranno il compito di sedurre i vari membri delle coppie. Durante le puntate a ogni membro verranno fatti vedere i video relativi al proprio partner per vedere se ci sono stati baci, tradimenti eccetera. Ogni membro delle coppie potrà chiedere dei falò di confronto, soprattutto quando dai filmati si vedono baci o atteggiamenti che non piacciono. Al termine del programma ogni membro, davanti al falò, farà un riassunto della propria esperienza e deciderà se continuare la relazione al di fuori del programma o se invece terminarla. Ogni coppia potrà arrivare alla decisione di uscire insieme dal programma o di lasciarsi anche prima della fine delle sei puntate del programma, come è successo ad esempio lo scorso anno con diverse coppie. L’ultima edizione i protagonisti sono stati la coppia Mirko Perla e la tentatrice Greta, che hanno dato il via a un triangolo amoroso continuato poi al “Grande Fratello” e concluso con il ritorno insieme della coppia. Cosa succederà quest’anno? Quante coppie si lasceranno? Ci saranno tradimenti? Ancora qualche settimana e lo scopriremo.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Bridgerton: ecco le coppie nate sul set della serie tv Netflix

Mare Fuori 5: anticipazioni, cast, quando esce