Terminata la quarta stagione della seguitissima serie tv Rai “Mare Fuori”, i fan si domandano quando ci sarà la quinta stagione. Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Mare Fuori 5: quando esce, anticipazioni

Lo scorso 27 marzo si è conclusa la quarta stagione di “Mare Fuori”, la serie fenomeno degli ultimi anni. I fan saranno contenti di sapere che ci sarà anche una quinta stagione, che con molta probabilità andrà in onda a inizio del 2025. La serie, approdata anche su Netflix, ha avuto davvero un successo enorme e c’è per questo molta attesa di scoprire cosa succederà nella quinta stagione della fiction. Ma, cosa dovremo aspettarci da questa nuova stagione? Al momento non ci sono informazioni circa la trama, quello che è certo è l’addio alla regia da parte di Ivan Silvestrini, che ha diretto la serie a partire dalla seconda stagione al posto di Carmine Elia. Ecco cosa ha scritto in merito su Instagram: “in questi anni meravigliosi, trascorsi in larga parte a Napoli, ho avuto il privilegio di dirigere un cast e una troupe che sono stati come una famiglia per me. Davvero, quando si sta così bene una parte di te vorrebbe che ciò che stai vivendo non finisse mai. Ho trattato, per quel che era nelle mie capacità, questa serie come qualcosa di prezioso, come un lungo film, come un’opera d’arte. Io non so cosa succederà nella prossima stagione. Quando ho preso la mia decisione la stavano ancora scrivendo e aspetterò con la vostra stessa curiosità.” Il posto di Ivan Silvestrini alla regia sarà preso da Ludovico di Martino, regista della terza stagione di “Skam Italia”. Dopo la quinta stagione dovrebbe esserci anche una sesta, che probabilmente sarà anche l’ultima e che dovrebbe andare in onda nel 2026. Ancora diversi mesi di attesa per i tanti fan di “Mare Fuori”, che però possono rivedersi le prime quattro stagioni tra Netflix e RaiPlay.

Mare Fuori 5: il cast

Come abbiamo appena visto, la quinta stagione della serie tv “Mare Fuori” andrà in onda il prossimo anno, probabilmente nel mese di febbraio. Non ci sono al momento notizie circa la trama, ma abbiamo qualche anticipazione invece sul cast della quinta stagione. Nella quarta stagione c’è stata l’uccisione del boss Don Salvatore Ricci, Raiz quindi non ci sarà nella quinta stagione. Incerte invece le sorti di Matteo Paolillo, l’attore che interpreta Edoardo Conte, che non si sa se sia morto o meno nella quarta stagione. Maria Esposito dovrebbe tornare a vestire i panni di Rosa Ricci, così come dovrebbe esserci Giovanna Sannino nei panni di Carmela. Anche Alessandro Orrei, nei panni di Mimmo, non dovrebbe mancare. Non ci saranno invece Clara Soccini, nei panni di Crazy J e Massimiliano Caiazzo, che ha svestito i panni di Carmine Di Salvo. Appuntamento quindi al 2025 per vedere le nuove puntare di “Mare Fuori“.

