Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono le coppie nate (davvero) sul set della seguitissima serie tv Netflix “Bridgerton”.

Bridgerton: le coppie nate sul set della serie tv

“Bridgerton” è una delle serie tv più amate degli ultimi anni, che è tornata con la terza stagione proprio di recente, sempre in esclusiva su Netflix. Ma, lo sapete che alcuni attori della serie sono fidanzati nella vita reale? Scopriamo insieme di chi si tratta. Nelle finzione sono diverse le love story che hanno, o continuano a emozionare i tanti fan, basta pensare a Colin e Penelope, oppure Anthony e Kate o Daphne e Simon, per non parlare ovviamente di quella tra le Regina Carlotta e re Giorgio. Sul set di “Bridgerton” pare però che sia scoppiato l’amore tra alcuni membri del cast:

Harriet Cains e Luke Thompson: l’attrice britannica nella serie tv veste i panni di Philippa Featherington, mentre l’attore britannico interpreta Benedict Bridgerton. Nonostante nella serie non abbiano scene in comune, pare che tra loro sia invece scoppiata la scintilla dietro le quinte. I due sono infatti stati fotografati insieme ad alcuni eventi pubblici, come per esempio lo scorso gennaio al Vanity Fair EE BAFTA Rising Star Party. Harriet e Luke sono sembrati piuttosto complici, e questo non ha fatto che alimentare le voci circa una possibile relazione. Al momento, però, nessuno dei due diretti interessati ha confermato o smentito il gossip. Staremo a vedere.

Bessie Carter e Sam Phillips: l'attrice britannica nella serie televisiva veste i panni di Prudence Featherington, mentre l'attore inglese interpreta Lord Debling. Anche tra loro due pare esserci del tenero, anche se, come Harriet e Luke, non hanno mai né confermato né smentito le voci circa una presunta relazione. Bessie e Sam sono stati visti insieme a diversi eventi, lo scorso mese di novembre erano ad esempio insieme alla prima del film "Wonka" con Timothèe Chalamet, e poi alla prima londinese di "The Crown 6″. Inoltre, sui rispettivi profili Instagram, condividono spesso gli stessi luoghi, il che non fa che alimentare il gossip.

Insomma, come detto non ci sono conferme ufficiali, ma tutti gli indizi portano a due amori nati sul set di “Bridgerton”, ovvero quello tra Bessie Carter e Sam Phillips e quello tra Harriet Cains e Luke Thompson.

Bridgerton 3, parte 2: le anticipazioni

I fan di “Bridgerton” non vedono loro di vedere la seconda parte della terza stagione della fortunatissima serie tv Netflix. La prima parte è uscita lo scorso 16 maggio, mentre la seconda sarà disponibile dal 13 giugno. Ad essere approfondito in questa stagione è il legame tra Colin Bridgerton e Penelope Featherington.. Penelope, dopo aver udito le parole denigratorie di Colin verso di lei, ha finalmente messo da parte la cotta che aveva per lui ed è fermamente decisa a trovare un marito in grado di garantirle indipendenza al fine di poter continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown, lontano da madre e sorelle. Colin, nel mentre, non è contento dell’atteggiamento diverso che Penelope ha nei suoi confronti, visto che lei era l’unica persona che lo apprezzava per come era realmente. Il giovane si propone per farle da mentore, per aiutarla a ritrovare fiducia in se stessa ma, nel corso delle lezioni, Colin si renderà conto che forse prova per lei qualcosa di più di una semplice amicizia.

