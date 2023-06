Temptation Island 2023 è cominciato lunedì 26 giugno 2023 e le coppie partecipanti hanno iniziato la loro avventura nel profondo mondo dei sentimenti. Tra queste coppie c’è anche quella formata da Isabella e Manuel, i due giovani provenienti da Milano, anche se da zone differenti. Quali sono gli scoop che li riguardano? Facciamo chiarezza.

Temptation Island 2023, Isabella e Manuel: scoop, spoiler e retroscena sulla coppia

La coppia formata da Isabella e Manuel continua a fare discutere. Arrivati nel reality dei sentimenti lunedì 26 giugno 2023, i due giovani milanesi pare siano già giunti a una conclusione. La prima puntata di Temptation Island 2023, infatti, si è conclusa con l’invito di Isabella vero il fidanzato: per loro si avvicina già il falò di confronto. Il pubblico è rimasto sospeso, dato che la puntata si è conclusa con l’immagine della fidanzata in attesa sul tronco: Manuel arriverà al falò oppure no?

I telespettatori e le telespettatrici, però, hanno mostrato sin da subito non pochi dubbi e perplessità nei confronti della coppia milanese e negli ultimi giorni ad alimentare i dubbi ci hanno pensato le numerose segnalazioni arrivate sul loro conto. C’è chi parla di finzione e di organizzazione tra i due. Inoltre, e non è poco, alcune voci parlano della presenza di un amico speciale nella vita di Isabella. È stata una ragazza a sganciare la bomba, diventata immediatamente virale su tutto il web. Pare infatti che sia stata Isabella a iscrivere lei e il fidanzato Manuel che, a detta di questa ragazza misteriosa, al momento del provino non ne sapeva assolutamente nulla. Non solo: al momento della spiegazione, Isabella avrebbe detto a Manuel di avere fatto tutto per ricercare visibilità e con lo scopo di entrare nel mondo della televisione.

Tra i vari spoiler, pare anche che nella puntata prevista per il 3 luglio 2023, Manuel non arriverà al falò di confronto.

Come andrà a finire dunque la loro relazione? Isabella e Manuel si lasceranno in modo definitivo o usciranno insieme dal programma?

Isabella e Manuel a Temptation Island 2023: una storia d’amore ricca di differenze

I retroscena della relazione tra Isabella e Manuel parlerebbero chiaro. I gossip vedrebbero Isabella come l’artefice primaria di tutta la messa in scena e Manuel, invece, il succube di tutto. Non si sa con certezza dove stia la verità, ma già dalla prima puntata di Temptation Island 2023 pare che le cose tra i due siano piuttosto tese. Isabella è apparsa come la fidanzata superficiale che pensa solamente ai soldi e resta particolarmente fredda davanti alle lacrime del fidanzato. Manuel, invece, sembra innamorato pazzo della sua compagna e vorrebbe fare di più per lei, ma a causa delle differenze di vita (legate anche a una questione prettamente economica) e varie accuse lanciate specialmente dalla donna, le cose non sembrano andare molto bene.

Gli scoop sulla coppia, infine, rendono il quadro generale ancora più nebuloso.

Per scoprire come andrà a finire la relazione tra i due giovani milanesi non resta che attendere la nuova puntata di Temptation Island: stay tuned!