La nuova edizione di Temptation Island sta per iniziare. Ci sono già diverse coppie che sono state escluse dal programma televisivo. Nel mirino sembrano esserci soprattutto i concorrenti del Grande Fratello Vip.

Temptation Island 2023: le coppie escluse dal programma televisivo

Anche quest’anno per Canale 5 l’estate sarà caldissima. Una nuova edizione di Temptation Island sta per iniziare e secondo qualche indiscrezione sui casting sicuramente ne vedremo delle belle. Ad animare l’estate televisiva, però, c’è anche una polemica che riguarda Mediaset. Nel mirino sembrano esserci i concorrenti appena usciti dal Grande Fratello Vip che, nonostante sia stata l’edizione più lunga di sempre, sembrano essere già stati dimenticati. Il caso più eclatante, che ha lasciato tutti senza parole, riguarda la vincitrice Nikita Pelizon, che non ha neanche ricevuto il classico invito nel salotto di Verissimo, a differenza degli altri concorrenti. Ora anche Maria De Filippi sembra aver deciso di dare un freno alla presenza degli ex gieffini, escludendo ben due coppie da Temptation Island.

Si tratta di un periodo difficile per i concorrenti del GF Vip 7. Nelle ultime settimane erano circolate voci sulla possibile partecipazione di due coppie provenienti dal GF Vip 7 al reality condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi e i fan sembravano essere molto felici della notizia, ma non è così. Secondo un’indiscrezione del settimanale Chi, dal programma sono state escluse due coppie, quella formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, chiamati i Donnalisi, e quella formata da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, chiamati gli Oriele. Questa decisione non è stata presa per tagliare fuori i concorrenti del Grande Fratello Vip, ma più che altro perché Maria De Filippi ha dei progetti diversi per il programma televisivo.

Temptation Island 2023: la decisione sui casting

Le indiscrezioni riportate dal magazine mettono a tacere tutti i rumors che parlavano della presenza di coppie famose in questa nuova edizione di Temptation Island. Dietro la scelta di Maria De Filippi non ci sarebbe la volontà di escludere i concorrenti del GF VIP, ma la scelta di mandare in onda un’edizione nip. Nonostante questo, questa esclusione sta facendo riflettere il pubblico a casa, perché non è l’unica che è avvenuta nei confronti degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 7 da parte di Mediaset. Anche per quanto riguarda L’Isola dei Famosi qualcosa è andato storto. Sembra, infatti, che Pier Silvio Berlusconi abbia deciso di agire in modo preventivo, perché dalla lista dei concorrenti che sono approdati sull’isola mancano alcuni nomi che erano inizialmente comparsi nell’elenco ufficioso che era circolato a pochi giorni dal rilascio ufficiale del cast di questa edizione. Maria De Filippi, però, ha preso una decisione che riguarda strettamente il suo programma televisivo. La conduttrice non desiderava escludere i concorrenti del Grande Fratello Vip 7, ma semplicemente offrire al suo pubblico un’edizione di Temptation Island priva di coppie conosciute, proprio come all’inizio della trasmissione, quando i concorrenti erano nip. Se sia una mossa vincente o meno si vedrà solo in base agli ascolti