L’inizio di Temptation Island 2023 è alle porte e stanno cominciando a circolare i nomi delle prime coppie che faranno parte del reality condotto da Filippo Bisciglia. In tempi molto recenti, infatti, è uscita la prima coppia che parteciperà al programma: chi sono Gabriela e Giuseppe? Scopriamolo meglio insieme!

Temptation Island 2023, spunta la prima coppia: chi sono Gabriela e Giuseppe

Il noto reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia andrà in onda con la prima puntata lunedì 26 giugno 2023 in prima serata su Canale 5.

Sul social ufficiale di Temptation Island sono stati svelati i nomi della prima coppia partecipante al programma dell’amore. I due concorrenti sono Giuseppe e Gabriela.

Gabriela e Giuseppe sono fidanzati da 7 anni e nel video di presentazione dei due, è Gabriela a prendere la parola per prima: «Ciao, sono Gabriela, siamo fidanzati da 7 anni. Per Giuseppe ho sacrificato tutto: amicizie, scuola, famiglia, perché gli dava fastidio anche se andavo a comprare il pane da sola». Sono queste le prime parole rilasciate dalla donna, proseguendo con altre dichiarazioni piuttosto forti. Gabriela, infatti, nel mese di gennaio 2023 ha scoperto che Giuseppe si era iscritto di nascosto in un sito di incontri, ma per sbaglio avrebbe dato il numero della fidanzata e non il suo. La situazione non è stata delle migliori e Gabriela ha deciso di partecipare a Temptation Island con un solo grande obiettivo: mettere nuovamente alla prova Giuseppe, forse per l’ultima volta.

Il caso dell’iscrizione sul sito di incontri, poi, ha avuto un risvolto particolarmente spiacevole. Gabriela, infatti, una sera ha ricevuto un messaggio su Whatsapp che diceva: «Ciao, stasera dobbiamo vederci», a conferma che Giuseppe effettivamente aveva intenzione di tradire la fidanzata.

Insomma, per Giuseppe e Gabriela c’è una grande prova da superare.: riuscirà lei, grazie a Temptation Island 2023, a ritrovare la fiducia nei confronti del fidanzato? Il programma metterà a dura prova i loro sentimenti e giocherà molto sulle provocazioni: lunedì 26 giugno 2023 per la prima coppia arriverà il momento della verità.

Tempation Island 2023: quante coppie parteciperanno alla nuova edizione?

Oltre a Gabriela e Giuseppe, i primi partecipanti ufficiali della nuova edizione di Temptation Island, sono altre sei le coppie che entreranno nel programma dei sentimenti. Accanto a loro, quindi, arriveranno altri nomi, prontissimi per vivere emozioni di ogni tipo e per confermare (o meno) l’amore per il/la proprio/a partner.

Temptation Island 2023: chi saranno i tentatori e le tentatrici?

Ancora tutto tace per quanto riguarda i tentatori e le tentatrici del noto programma dei sentimenti. Temptation Island 2023 non sarebbe lo stesso senza la presenza di coloro “volti a provocare” i fidanzati e le fidanzate. Senza di loro, infatti, le coppie non sarebbero in grado di capire e di vedere le reazioni dei propri partner e delle proprie partner. Che Tempation Island sarebbe senza un po’ di provocazione? Insomma, pare che bisognerà attendere ancora un po’, ma calcolando che l’inizio del programma si avvicina ogni giorno sempre di più, forse non ci resta che aspettare direttamente lunedì 26 giugno 2023.