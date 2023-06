Taylor Swift ha detto “no” all’invito al podcast di Meghan Markle. Un “no” decisamente inaspettato, ma ci sarebbero dei motivi dietro questa decisione. A raccontare quello che è accaduto è stato il Wall Street Journal, secondo cui la duchessa avrebbe scritto alla cantante ricevendo un rifiuto.

Taylor Swift dice ‘No’ a Meghan Markle: perchè ha rifiutato l’invito al podcast?

Solo dieci giorni fa, dagli Stati Uniti è arrivata l’improvvisa notizia della rottura tra i Sussex e Spotify. Questo significa che non ci sarà una seconda stagione di Archetypes sulla celebre piattaforma di streaming. “Abbiamo concordato la separazione, orgogliosi della serie realizzata insieme” si legge in una nota ufficiale. Una serie podcast davvero molto seguita, con tanti personaggi intervistati, tra cui anche Serena Williams e Mariah Carey. Ma a quanto pare c’è anche chi ha deciso di dire no alla duchessa. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, infatti, la cantante Taylor Swift avrebbe rifiutato l’invito ufficiale di Meghan Markle a partecipare al suo podcast. Il giornale ha riportato la notizia secondo cui la duchessa avrebbe scritto una lettera personale direttamente alla cantante, ma lei avrebbe deciso di declinare l’invito, rispondendo tramite un suo rappresentante. Non si è a conoscenza di quale sarebbe stato il tema che Meghan Markle avrebbe voluto trattare con l’artista e quali domande aveva in mente di farle. Sicuramente la puntata avrebbe avuto una grande visibilità, visto il grande seguito di Taylor Swift, ma non è mai stata realizzata. Il team di Archetypes si è trovato di fronte ad un vero e proprio muro e non è riuscito in nessun modo ad aprire una trattativa con la cantante.

Netflix rifiuta i progetti dei Sussex perché ripetitivi

La testata americana Wall Street Journal, nonostante non abbia affrontato anche il lato economico della vicenda, ha raccontato che Harry e Meghan hanno avuto difficoltà a creare contenuti di successo per Netflix, tramite la loro società di produzione Archewell. Tante delle loro proposte e tanti dei loro progetti sono risultati troppo simili a idee che sono già conosciute e famose, per cui ogni loro proposta è sembrata troppo ripetitiva. Tra i progetti che non sono andati a buon fine c’è anche uno show animato per bambini dal titolo Pearl. Il Wall Street Journal ha sottolineato che i Sussex sono riusciti a sbancare soltanto quando hanno deciso di proporre agli utenti le loro storie, come la serie tv Harry & Meghan e il memoir Spare. Tutti progetti che probabilmente hanno fatto storcere non poco il naso a Buckingham Palace. Per il resto, il successo sembra davvero molto lontano in questo ambito.