Le voci sul presunto divorzio tra il Principe Harry e Meghan Markle continuano a girare all’impazzata. Tuttavia, mentre il caos mediatico fa capolino sempre sulle loro vite, la Duchessa di Sussex pare essersi buttata su una nuova carriera, ossia quella da influencer. Markle sarebbe sbarcata su Instagram con un nuovo profilo super gettonato, che, così pare, le farebbe guadagnare cifre piuttosto ingenti.

Meghan Markle, nuova carriera da influencer: quanto potrebbe guadagnare con un post?

Meghan Markle e le sorprese vanno molto d’accordo. Pare infatti che la Duchessa di Sussex abbia già tutto pronto per una nuova carriera da influencer. Secondo il Times, Markle avrebbe già un nuovo profilo Instagram che non aspetta altro di essere ufficialmente lanciato.

Per lei sarebbe un grande ritorno sui social dopo la lunga parentesi interna alla Famiglia Reale. Ricordiamo infatti che prima di sposarsi con il Principe Harry, Meghan Markle svolgeva la carriera da attrice e aveva anche un blog molto seguito, The Tif, aperto nel 2017.

L’intento di Markle? Tornare alla ribalta sui social, comunicare con i fan e cercare di risollevare anche il gradimento popolare, andato piuttosto “giù” a causa di tutte le questioni legate alla Royal Family.

La carriera da super influencer starebbe dunque per iniziare e sono già diverse le voci secondo le quali le prospettive di Markle saranno più che luminose. C’è anche chi parla già di compensi per post pubblicati: si parlerebbe addirittura di circa 330.000 euro per ogni post pubblicato dalla Duchessa di Sussex. Cifre da capogiro, che se davvero fossero vere, farebbero fare alla carriera di Meghan Markle un salto in avanti assai notevole.

Alison Bringé, grande esperta di performance della società Launchmetrics, ha addirittura azzardato a dire che Meghan Markle diventerà una delle (se non la) influencer più pagate al mondo, superando di gran lunga anche Chiara Ferragni.

Meghan Markle, nuova carriera da influencer: il nuovo progetto lontano da Harry

Meghan Markle sogna in grande e la sua nuova carriera da influencer potrebbe esplodere da un momento all’altro. Tutto è già pronto, ma è cambiato qualcosa rispetto a prima. Se davvero Markle dovesse aprire il suo nuovo profilo Instagram, questo sarebbe distaccato dalla figura del compagno Harry. Se bene ricordate, infatti, finora i follower della coppia erano abituati a seguirli entrambi sul profilo @SussexRoyal, che la stessa Duchessa di Sussex condivideva con il marito durante il loro periodo vissuto alla corte reale.

Meghan Markle però ora ha cambiato completamente visione e prospettiva di vita: se prima doveva stare attenta a seguire un protocollo e ad attenersi a quelli che erano i doveri della corte, ora pare che la Duchessa abbia voglia di qualcosa di nuovo in cui essere completamente se stessa, senza filtri.

Le premesse appaiono molto buone, ora non ci resta che attendere il lancio ufficiale del nuovo profilo Instagram. La nuova carriera da influencer di Meghan Markle si prospetta molto interessante e il pubblico che già le era affezionato sarà ben contento di trovarla in una veste nuova senza limiti. Per lei ha inizio una nuova vita: stay tuned!