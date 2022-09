Samuel Peron e Tania Bambaci più innamorati che mai: lei, in dolce attesa ed entrata ufficialmente nel nono e ultimo mese di gravidanza, farà il regalo più bello all’amore della sua vita, diventare papà.

Adesso che il percorso emozionante della gravidanza può definirsi quasi completamente concluso, Tania Bambaci e Samuel Peron hanno svelato sesso e nome della nuova vita in arrivo.

Tania Bambaci e Samuel Peron presto genitori: è in arrivo un maschio

“Dal 30 settembre qualsiasi momento potrebbe essere buono. Ormai ci siamo” – sono queste le parole di Tania Bambaci, ospite insieme a Samuel Peron di Oggi è un altro giorno, il salotto di Serena Bortone.

La coppia ha reso noto che la nuova vita che presto li travolgerà di emozioni sarà un maschio e si chiamerà Leonardo.

Il nome è stato scelto da Bambaci e Peron già al terzo mese di gravidanza e non si tratta di un nome casuale, bensì di un nome che porta dentro di sé un omaggio ben preciso, quello al grande Leonardo Da Vinci.

“La vita ha deciso di farci un regalo; il più bel regalo che potessimo desiderare” – così recitava la frase che Samuel Peron aveva pubblicato su Instagram, accompagnata da una dolcissima foto in cui il ballerino bacia la pancia – già ben visibile – della compagna. Ora quel regalo sta per diventare realtà e l’emozione si sta facendo sentire, sta pulsando dentro il cuore di entrambi, che non vedono l’ora di avere tra le braccia il loro piccolo grande Leonardo, il loro regalo più grande, la loro opera d’arte intrisa d’amore.

Tania Bambaci e Samuel Peron: un amore travolgente

Samuel Peron e Tania Bambaci sono fidanzati dal 2013, ma come spesso accade nelle coppie – anche quelle più affiatate – esistono momenti di crisi. Così è successo anche Bambaci e Peron che dopo 7 anni insieme hanno sentito la necessità di rallentare, di allontanarsi e di capire concretamente che cosa stesse accadendo.

A volte è necessario prendersi un pausa dai pensieri, dalle crisi, è necessario riflettere su ciò che si vuole e su ciò che si vuole essere insieme alla persona che si ha di fianco e loro due hanno scelto di essere in due, insieme. Affrontata la crisi e affrontati i problemi, Tania Bambaci e Samuel Peron sono tornati insieme più forti di prima e più innamorati di prima, con la consapevolezza di migliore e con il desiderio di allargare la famiglia.

Lei mi accusava di trascurarla e di pensare solo al ballo. Io mi sentivo incompreso perché lei sa quanto è importante il lavoro per me. Stavamo per lasciarci ma poi il desiderio di non perderci è stato più forte di tutto e ci siamo ritrovati.

Ritrovarsi a volte è più difficile rispetto al perdersi, ma con la volontà e la certezza dei sentimenti, tutto alla fine ritorna a risplendere. Ora non resta che attendere il grande giorno, quando il piccolo Leonardo entrerà a fare parte ufficialmente delle loro vite, travolgendoli di gioia e rendendoli ancora più consapevoli di avere fatto esattamente la scelta migliore di tutte: stare insieme.