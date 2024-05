Chi prenderà il posto di Loretta Goggi al programma condotto da Carlo Conti “Tale e Quale Show”? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Tale e Quale Show: chi sostituisce Loretta Goggi

Loretta Goggi ha annunciato che non farà più parte della giuria del programma televisivo “Tale e Quale Show”, dopo ben 13 anni. L’attrice è stata presente fin dalla prima puntata e per questo il programma condotto da Carlo Conti perde uno dei suoi punti di riferimento. La Goggi ha deciso di volersi dedicare maggiormente alla sua vita privata, e quindi ha preferito abbandonare il programma ma, chi prenderà il suo posto? Chi vedremo alla giuria nella prossima edizione del programma televisivo? E’ stato TvBlog ha svelare quelli che sono i nomi papabili su cui Carlo Conti sta lavorando. Il primo nome della lista è quello della conduttrice Alessia Marcuzzi che, tra l’altro, ha già avuto modo di lavorare insieme a Conti ai David di Donatello. Il prossimo autunno non ci sarà “Boomerissima“, anche per questo il nome della Marcuzzi sembra il più probabile come sostituta della Goggi. Per la Marcuzzi si parla anche di Sanremo 2025, che vedrà lo stesso Conti alla condizione della kermesse musicale dopo le ultime cinque edizione condotte da Amadeus. Il nome di Alessia Marcuzzi non è però l’unico che circola in questi giorni. Un’altra possibile sostituta di Loretta Goggi potrebbe essere l’attrice Matilde Gioli, molto amata dal pubblico per il suo ruolo in “Doc – Nelle tue mani“. Poi si parla anche di un’altra attrice, ovvero Elena Sofia Ricci, di Simona Ventura, di Platinette e di Andrea Delogu. Infine anche il nome di Mara Venier sta cominciando a circolare, anche se con “Domenica In” sembra improbabile un suo coinvolgimento nel programma, così come Lorella Cuccarini che dovrebbe tornare a coprire il ruolo di professoressa ad Amici di Maria De Filippi. Staremo a vedere chi sarà la persona scelta nel difficile compito di sostituire Loretta Goggi dopo ben 13 anni.

Tale e Quale Show: chi saranno i giudici della prossima edizione?

Il prossimo autunno comincerà una nuova edizione del programma televisivo “Tale e Quale Show“, che vedrà al timone sempre il conduttore Carlo Conti. Come abbiamo appena visto la prossima edizione del programma non vedrà più uno dei volti storici, ovvero quello di Loretta Goggi, che dopo 13 anni ha deciso di lasciare il programma per dedicarsi maggiormente alla sua vita privata. Tanti i nomi in lizza per sostituirla, dalla Marcuzzi a Elena Sofia Ricci, passando per la Ventura e Matilde Gioli. Gli altri giudici sono invece confermati anche per la prossima edizione del programma, ovvero Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Restiamo quindi in attesa di sapere con certezza chi si siederà al banco dei giudici al posto di Loretta Goggi il prossimo autunno a “Tale e Quale Show“.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Cambia la programmazione estiva di Rai 1: ecco cosa vedremo nel 2024

Il Paradiso delle Signore: quando inizia, cast e anticipazioni