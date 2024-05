“Il Paradiso delle Signore” sta per tornare con la nona stagione. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quando andrà in onda e chi farà parte del cast della fiction Rai.

Il Paradiso delle Signore 9: anticipazioni, quando inizia

Qualche settimana fa è terminata l’ottava stagione della seguitissima serie tv “Il Paradiso delle Signore”, in onda su Rai 1 ma, per la gioia dei fan, la nona stagione è già stata confermata. Secondo alcune indiscrezioni le riprese cominceranno in questi giorni e andranno avanti per tutta l’estate. I nuovi episodi andranno in onda il prossimo autunno. In tutto saranno 160 episodi e racconteranno l’arco temporale che va dal 1965 al 1966. Ma cosa dovremo aspettarci da questa nona stagione? Si saprà cosa succederà a Matilde, dopo il tentativo di arresto per adulterio a seguito dell’accusa da parte di Tancredi. Flora e Umberto prenderanno strade diverse dopo la fine della loro relazione, mentre Salvatore ed Elvira decideranno di vivere la loro storia alla luce del sole. Marcello invece avrà un ufficio nel negozio e continuerà la sua relazione con la contessa Adelaide. Insieme dovrebbero scoprire che dietro l’affare Hofer c’erano Umberto e Matteo. Marta invece deciderà di rimanere in città e aiuterà Marcello e Roberto all’atelier. Una delle protagoniste della nuova stagione potrebbe essere Clara che, data la partenza di Irene per l’Inghilterra assieme a Leonardo Crespi, potrebbe avere campo libero con Alfredo, l’uomo che ha sempre amato. Insomma, una nona stagione davvero da non perdere, non resta che attendere ancora qualche mese.

Il Paradiso delle Signore 9: il cast

Come abbiamo appena visto, dopo l’estate inizierà la nona stagione della serie televisiva “Il Paradiso delle Signore”. Le riprese sono iniziate proprio in questi giorni e continueranno per tutta la stagione estiva. Nel cast della nona stagione troviamo sempre Roberto Farnesi nei panni di Umberto, Vanessa Gravina nei panni di Adelaide, Chiara Boschetti interpreterà sempre Matilde, Filippo Scarafia è sempre Roberto, Emanuel Caserio è Salvatore e Pietro Genuardi vestirà sempre i panni di Armando. Confermato nel cast anche l’attore Mauro Negrini nel ruolo di Italo, il maggiordomo di Villa Guarnieri. Tornerà il padre di Maria e Agata, interpretato dall’attore Ciro Puglisi, il quale continuerà ad aiutare Salvatore nel gestire la caffetteria. Christiane Filangieri interpreterà ancora Clara, che potrebbe essere una delle assolute protagoniste di questa nona stagione. Nel corso di alcune interviste, l’attore Alessandro Tersigni ha rivelato di essere stufo del suo personaggio, Vittorio Conti, e crede di non aver più nulla da dire. Anche la presenza di Chiara Russo è in bilico, visto che il suo personaggio, Maria Puglisi, è partito per la Francia.

Vi ricordo che “Il Paradiso delle Signore” va in onda su Rai 1 e che la nona stagione della fiction non inizierà prima della fine dell’estate 2024.

