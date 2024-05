Cosa vedremo quest’estate su Rai 1? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Programmazione estiva Rai 1: cosa vedremo nel 2024 in prima serata

Manca ormai poco all’arrivo dell’estate e la Rai ha annunciato i nuovi palinsesti per la stagione estiva. Dal sito DavideMaggio.it abbiamo potuto vedere quali saranno i programmi che ci terranno compagnia questa estate 2024. Iniziamo dalla prima serata. Come tutti voi saprete, quest’anno è l’anno degli Europei di calcio, che si giocheranno in Germania e che vedranno tra i Paesi in gara anche l’Italia. Gli Europei saranno da venerdì 14 giugno a domenica 14 luglio e la Rai trasmetterà in diretta 31 partite e, quelle previste alle ore 21.00, andranno in onda sempre su Rai 1. Partite di calcio a parte, ecco cosa vedremo in prima serata su Rai 1 questa estate 2024. Iniziamo dalle repliche delle serie televisive e dei programmi tv più amati, ovvero:

Il Cantante Mascherato”

“Tutti i Sogni Ancora in Volo”

“Colpo di Luna”

“Sophie Cross 2”

“Master Crimes”

“Alfredino – Una Storia Italiana”

“Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso”

“Nero a Metà 3”

“Mina Settembre 2”

Per quanto invece riguarda i nuovi programmi che vedremo:

Speciale Ulisse sullo sbarco in Normandia con Alberto Angela: lunedì 3 giugno.

“Con il cuore – Nel nome di Francesco” con Carlo Conti : giovedì 6 giugno.

: giovedì 6 giugno. La Grande Opera dall’Arena di Verona: venerdì 7 giugno.

Speciale Porta a Porta sulle Elezioni Europee con Bruno Vespa: lunedì 10 giugno.

“Gigi – Uno come te” con Gigi D’Alessio : giovedì 13 giugno.

: giovedì 13 giugno. “Una voce per Padre Pio” con Mara Venier: venerdì 28 giugno.

Summer Hits con Carlo Conti e Andrea Delogu: il 3, il 7, il 17 e il 24 luglio.

“Evviva!” con Gianni Morandi: due sabati di luglio.

“Maxima”, serie tv su Máxima Zorreguieta, la Regina d’Olanda: ad agosto.

Nel periodo degli Europei di calcio, in seconda serata andrà in onda il programma televisivo “Notti Europee”, dedicato proprio alla competizione sportiva che si disputerà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio e che vede anche la nostra Nazionale tra le squadre qualificate.

Programmazione estiva Rai 1: cosa vedremo nel 2024 nel daytime

Per quanto invece riguarda la programmazione estiva di Rai 1 per il daytime, inizieranno le puntate di “Uno Mattina Estate”, con Alessandro Greco e Greta Mauro alla conduzione. Poi a seguire ci sarà “Camper in viaggio“, con Tinto e Lorella Boccia, e “Camper” condotto da Marcello Masi. Per quanto riguarda le repliche delle serie televisive, avremo nel primo pomeriggio prima le puntate di “Un passo dal cielo” poi verso fine estate quelle di “Che Dio ci Aiuti”. Ancora ci sarà il programma tv “Estate in diretta” con Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo. Infine nel preserale avremo Pino Insegno con “Reazione a Catena” e il programma “Techetechetè”. Da segnalare che nel fine settimana, al posto di “Uno Mattina Estate” andrà in onda la nuova edizione di “Weekly”. Insomma, tante belle novità per questa estate 2024 su Rai 1.

