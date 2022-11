Antonino Spadaccino ha avuto l'arduo compito di imitare Cocciante ricevendo una standing ovation. Come ha reagito Panariello.

Nella finale di Tale e Quale Show, Antonino Spadaccino ha raccolto una nuova standing ovation. Il cantante ha infatti vestito i panni di Riccardo Cocciante nel meraviglioso brano vincitore del Festival di Sanremo di 1991 “Se stiamo insieme”. L’accoglienza del pubblico è stata grande, così come quella dei giudici.

Non è mancata la reazione da parte di Giorgio Panariello. Commento positivo di Cristiano Malgioglio.

Tale e Quale Show, Antonino Spadaccino veste i panni di Riccardo Cocciante: la reazione dei giudici

In linea generale le reazioni dei giudici sono state molto positive a cominciare da Loretta Goggi che, pur riservando una piccola critica al trucco, ha comunque definito la sua performance “ineccepibile”: “È riuscito a diventare piccolo come Riccardo fisicamente, la voce identica, il trucco così così, ma tu ineccepibile”, ha affermato a tale proposito.

La reazione di Panariello

Accoglienza altrettanto positiva da parte di Giorgio Panariello che ha tuttavia osservato: “All’inizio hai fatto una faccia come Malgioglio quando vede una donna nuda!”. Ubaldo Pantani nei panni di Roberto D’Agostino ha invece dichiarato: “Cocciante non è così piccolo come sembra. Sotto, fa paura! C’ha Notre-Dame!”. Infine Cristiano Malgioglio, solitamente molto duro con i concorrenti, ha riservato a Spadaccino dei complimenti.