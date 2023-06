Tailleur donna: i completi eleganti riconquistano il mondo (della moda!)

Tailleur e completi da donna sono diventati l’elemento essenziale dei nostri guardaroba. È sotto gli occhi di tutti. Lo dimostrano le passerelle di moda, i look street style delle celebrities (Emily Ratajkowski, Dua Lipa, Valentina Ferragni per citarne alcune), e i contesti di vita di tutti i giorni, come l’ufficio e i luoghi del tempo libero.

Niente più classici e sobri completi da lavoro, naturalmente, bensì giacche e pantaloni con uno spirito audace ed estremamente elegante. I tailleur donna di questa stagione si distinguono per il loro design unico e originale, un connubio di linee sartoriali, lavorazioni e sovrapposizioni, oltre a particolari leggeri, frivoli e glamour. Completi fluidi e rilassati, tailleur con volumi strutturati, caratterizzati da sfumature affascinanti, vivaci e magnetiche e proposte concepite in nuance pure come il nero, il blu notte e il grigio antracite.

Scopriamo insieme i modelli più amati del 2023, e come abbinarli.

I tailleur dell’estate 2023: eleganti, colorati, oversize, minimal, fantasia

Una combinazione vincente (giacca + pantalone), tantissime declinazioni!

I tailleur donna dell’estate 2023 sono straordinariamente affascinanti, come quelli proposti da The Frankie Shop, caratterizzati da silhouette oversize e dettagli minimal per uno stile fresco ma rilassato. Sono eleganti e formali, come i modelli di Intrend, realizzati con la maestria e la qualità del rinomato gruppo Max Mara. Sono colorati, audaci e frizzanti, come i tailleur da donna e i completi eleganti del brand PINKO. Hanno uno stile parigino, come i tailleur firmati Sandro (perfetti da abbinare a camicie con colletto e scarpe Mary Jane). Possono anche essere economici, come quelli di Zara e Mango, che offrono modelli alla moda ispirati alle passerelle. Oppure ricercati, unici, impeccabili, come i tailleur di Jacquemus.

Cosa indossare sotto un completo elegante

Il fascino di un completo è dato anche dai capi e dagli accessori con cui viene abbinato.

Le t-shirt, i top, le camicie e molto altro

Indossando una maglietta, si otterrà un aspetto rilassato e informale, mentre con una camicia classica e maschile si trasmetterà un’immagine di eleganza. Un maglione può essere la scelta perfetta per look casual ma allo stesso tempo sofisticati. Volete seguire le tendenze delle influencer e delle it-girl di stagione? Optate per un gilet o un corsetto, allora. In alternativa, è possibile indossare un blazer doppiopetto chiuso, senza nulla sotto (o con canotte invisibili). Qualsiasi sia la vostra scelta, è importante ricordare che rielaborare questi stili personalizzandoli conferirà un tocco unico e originale al vostro abbigliamento. Prendete spunto da queste idee, adattatele alle vostre preferenze: solo questa è la chiave per esprimere la vostra personalità attraverso l’abbigliamento.

Le scarpe

In questa fase, le possibilità sono tantissime: dalle eleganti décolleté ai versatili stivaletti neri, fino alle scelte più insolite (mai provato l’abbinamento tailleur + Birkenstock?). Che sia un tacco, una zeppa oppure una suola piatta, la decisione sulla scarpa da indossare passerà anche dall’orlo dei pantaloni, naturalmente. In qualsiasi caso, è fondamentale evitare lunghezze intermedie e l’effetto “sandwich” tra i colori dell’outfit: giocate con i contrasti, per un effetto WOW assicurato!

La borsa

Per la stagione 2023, le borse in tendenza presentano design geometrici, borse a tracolla dotate di catene di dimensioni importanti e mini bag dai colori vivaci. Il fucsia si afferma come un colore estremamente popolare, per apportare un tocco di energia al vostro tailleur. Per questa estate, proponiamo forme originali e uniche, con linee pulite e dettagli eleganti. A voi la scelta!

Non esiste il tailleur da donna perfetto, esiste solo il tailleur perfetto per voi!

Il tailleur da donna moderno è un alleato prezioso della nostra quotidianità, in grado di adattarsi alle nostre esigenze e di trasformarsi in mille modi diversi. La chiave sta nel saperlo combinare in modo impeccabile, curando ogni dettaglio, come la scelta delle scarpe e dei capi da indossare sotto il blazer.

Oggigiorno, inoltre, non è più obbligatorio che il pantalone sia parte di un completo abbinato alla giacca; anzi, spesso i look più affascinanti sono proprio quelli che mixano blazer e pantaloni di due tailleur diversi.

Questa libertà di sperimentazione ci permette di esprimere la nostra personalità attraverso lo stile, rendendo ogni outfit unico e originale. Approfittiamo di questa versatilità del tailleur eleganti per semplificare la nostra vita e lasciare che la moda rifletta la nostra individualità.