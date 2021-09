Come vogliono le convenzioni del ventunesimo secolo Clementino ufficializza sui social la sua relazione sentimentale. La fortunata è Martina Difonte: vediamo nel dettaglio chi è la fidanzata del rapper napoletano.

Chi è Martina Difonte

Martina Difonte nasce a Lucera, in provincia di Foggia, nel 1996 e, proprio come il fidanzato, fa parte del mondo dello spettacolo.

Fin da quando aveva 7 anni scopre un talento artistico molto versatile: canta nel coro della parrocchia, studia danza classica, flamenco, hip-hop, tango e danza contemporanea e, nel frattempo, porta anche avanti i suoi studi. Si è diplomata in ragioneria e a seguire si è laureata presso la Facoltà di Lettere e Filosofia-Arti e scienze dello spettacolo.

Giovane promessa fra le star italiane, attualmente Martina abita a Roma, dove porta avanti la sua carriera.

Ha calcato le scene teatrali recitando negli spettacoli Fiori d’arancio, Donne, Multitud e Il Berretto a Sonagli. Inoltre ha preso parte in alcuni importanti film del grande schermo: La grande guerra del Salento, Tommaso, D’Improvviso, Via le mani dagli occhi e Ad un passo dalla vita.

La relazione con Clementino

Smentiti i presunti flirt con Francesca Michielin e archiviata la storia con l’avvocatessa Valeria Sanmarco, il rapper sembra aver quindi ritrovato stabilità dal punto di vista sentimentale.

Essendo sempre stato molto riservato sulla sua privata i suoi supporter sono stati piacevolmente sorpresi nello scoprire che Clemente abbia ritrovato l’amore.

La bellissima attrice pugliese e la “Iena” napoletana hanno annunciato la loro storia tramite Instagram. Un post pubblicato da Clementino, con la descrizione “my life” li ritrae elegantissimi e stretti in un tenero abbraccio, mentre si scambiano un bacio. Sul suo profilo, Martina, pubblica invece altri scatti della stessa occasione, che danno occasione ai fan di ammirare tutta la dolcezza del loro nuovo amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CLEMENTINO (@clementinoiena)

Con la fidanzata, Clementino condivide la passione per il teatro, che reputa fondamentale per la sua professione di cantante. Non si sa dove i due si siano incontrati né come abbiano avuto l’occasione di conoscersi, ma la loro relazione era nell’aria già da mesi. I sospetti di una storia fra i due sono finalmente stati confermati, e adesso l’attenzione è tutta per questi giovani innamorati.