Il 17 marzo uscirà su Prime Video una nuova serie televisiva di genere horror dal titolo “Swarm“. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Swarm: la trama

La nuova serie televisiva “Swarm” in arrivo su Prime Video è stata creata da Donal Glover insiema alla collega Janine Nabers, che ha partecipato anche come showrunner. Donald Glover, oltre ad aver scritto la sceneggiatura e essere il produttore esecutivo della serie, ha anche diretto il primo episodio. Inoltre, tra i collaboratori alla sceneggiatura troviamo anche un ex first daughter, ovvero Malia Obama, la ventiquattreene figlia dell’ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama e Michelle Obama. Janine Nabers ha così parlato di Malia: “è una persona molto professionale, una scrittrice e un’artista incredibile. Volevamo davvero darle l’opportunità di farsi le ossa con la Tv e vedere se questo è qualcosa che vuole continuare a fare.”

La serie televisiva “Swarm” è di genere thriller horror e a oggi non si hanno molte informazione sulla trama. Quello che sappiamo è che è ambientata tra il 2016 e il 1018 e ha come protagonista Dre, una fan che ha l’ossessione per la sua pop star preferita, una cantante che tra l’altro è molto simile alla famosa Beyoncé, di nome Ni’Jah. Dre ha passato tanti momenti difficili nella sua vita e, dopo la morte della sorella, partirà per un viaggio attraverso gli Stati Uniti. La musica di Ni’Jah sembra aiutarla, ma in realtà è solo apparenza e Dre arriverà a toccare il fondo.

Nel trailer ufficiale della serie televisiva “Swarm” si vede Dre che maneggia una pistola e asciuga alcune macchie di sangue, partendo poi alla ricerca della sua cantante preferita lasciando dietro di sé una scia di cadaveri. Per scoprire cosa si nasconde dietro tutto questo e vedere cosa accadrà a Dre, non resta che attendere il 17 marzo.

Swarm: il cast

La protagonista, Dre, è interpretata dall’attrice e drammaturga statunitense di trentuno anni Dominique Fishback, che abbiamo visto recitare nella serie televisiva “The Deuce – La via del porno” e nel film “Il coraggio della verità – The Hate U Give“. Inoltre Dominique è apparsa nel videoclip di Jay-Z della canzone “Smile“. Nel 2021, per la sua interpretazione nel film “Judas and the black Messiah” ha ricevuto una candidatura ai Premi BAFTA per la categoria miglior attrice non protagonista.

Nel cast della serie televisiva “Swarm” troviamo anche la cantante e attrice Chloe Bailey, conosciuta con lo pseudonimo di Chloe e divenuta famosa insieme alla sorella Halle con il duo Chloe x Halle, grazie al quale ha ricevuto molti riconoscimenti in campo musicale. In “Swarm” interpreterà al sorella di Dre. Infine troviamo anche l’attore britannico Damson Idris, protagonista della serie televisiva “Snowfalls“, che vestirà i panni del fidanzato della sorella di Dre.

Swarm: quando esce e dove vederlo

La nuova serie televisiva horror “Swarm” sarà disponibile a partire dal 17 marzo in esclusiva su Prime Video e sarà composta da 8 episodi. Per usufruire del servizio di streaming è necessario sottoscrivere l’abbonamento al servizio Prime sul sito di Amazon.