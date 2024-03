Oggi, 6 marzo 2024, su Netflix è uscita una nuova serie televisiva dal titolo “Supersex“, e ispirata alla vita del noto pornodivo Rocco Siffredi. Ma, cosa c’è di vero? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Supersex, la serie Netflix su Rocco Siffredi: cosa c’è di vero?

Su Netflix è uscita l’attesissima serie tv ispirata alla vita di uno dei pornodivi più famoso al mondo, ovvero Rocco Siffredi. In molti si sono chiesti però se quanto raccontato nella serie sia realmente accaduto nella vita reale di Siffredi. Come rivelato nel corso di una intervista a Vanity Fair dallo stesso Rocco, c’è molto di vero nella serie, come ad esempio il fatto che ha frequentato davvero un club per scambisti o che realmente sia sua padre che i suoi fratelli hanno appoggiato le sue scelte lavorative. Alla domanda se la serie sia quindi poco romanzata e molto vicina alla realtà, Rocco Siffredi risponde di sì, che a parte qualche slittamento temporale tutto combacia.

Supersex: trama e cast della serie tv Netflix su Rocco Siffredi

Come abbiamo appena visto, la nuova serie televisiva su Netflix, “Supersex”, racconta in maniera piuttosto veritiera la vita di uno dei pornodivi più famosi al mondo, ovvero Rocco Siffredi. Innanzitutto è bene sottolineare che Rocco Siffredi è uno pseudonimo, molti infatti non lo sanno ma il suo vero nome è Rocco Tano. Nato in Abruzzo 60 anni fa, è appunto l’attore e il regista pornografico tra i più famosi al mondo. Nella serie si parla dell’infanzia di Siffredi, del suo rapporto tormentato con il fratello Tommaso e quello con la madre, al suo rapporto in generale con le donne. Rocco Siffredi proviene da una famiglia di umili origini tanto che, a soli 16 anni ha cominciato a lavorare nella marina mercantile, per poi trasferirsi in Francia per lavorare nel ristornate del fratello. E’ nel 1984, mentre si trovava in un locale a luci rosse, che ha incontrato Gabrielle Pontello, attore e produttore francese di porno. Dopo qualche tentennamento, a un certo punto infatti voleva fare il modello, ha capito che la sua strada era quella del porno e così è cominciata la sua carriera. Sul lavoro, inoltre, ha conosciuto anche sua moglie, Rosa, dalla quale ha avuto due figli. A interpretare Rocco Siffredi da adulto nella serie televisiva abbiamo l’attore Alessandro Borghi, mentre nella gioventù Rocco è interpretato dall’attore italiano Saul Nanni. Nel cast di “Supersex” troviamo anche l’attrice Jasmine Trinca, che interpreta Lucia, un personaggio femminile di finzione e Adriano Giannini che invece interpreta il fratello di Rocco, Tommaso. Ancora abbiamo Enrico Borello, Vincenzo Nemolato, Gaia Messeerklinger, Jade Pedri e Linda Caridi. La storia è stata scritta da Francesca Manieri e diretta da Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni. In tutto sono sette gli episodi della serie televisiva, disponibile, previo abbonamento, sulla piattaforma di streaming di Netflix a partire da oggi, 6 marzo 2024.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Netflix, le serie tv in uscita a marzo 2024

Lorenzo Tano, chi è: età, altezza, lavoro e fidanzata del figlio di Rocco Siffredi