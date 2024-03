Marzo è ormai alle porte. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono le serie tv in uscita su Netflix a marzo 2024.

Serie tv, le nuove uscite Netflix marzo 2024

Il mese di marzo è ormai alle porte e, per tutti gli appassionati di serie tv e abbonati a Netflix, vediamo adesso insieme quali sono le serie in uscita a marzo 2024 sulla nota piattaforma di streaming:

6 marzo: “Supersex” . Miniserie attesissima ispirata alla vita dell’attore pornografico Rocco Siffredi. A interpretarlo troviamo l’attore Alessandro Borghi. La serie narra di come un ragazzo di Ortona è giunto a essere la star pornografica più famosa al mondo. Nella serie vedremo la vita di Rocco fin dalla sua infanzia, la sua famiglia, le sue origini e il suo rapporto con l’amore.

. Miniserie attesissima ispirata alla vita dell’attore pornografico Rocco Siffredi. A interpretarlo troviamo l’attore Alessandro Borghi. La serie narra di come un ragazzo di Ortona è giunto a essere la star pornografica più famosa al mondo. Nella serie vedremo la vita di Rocco fin dalla sua infanzia, la sua famiglia, le sue origini e il suo rapporto con l’amore. 7 marzo: “The Gentleman“ . Protagonista di questa serie è l’attore Theo James, che ricordiamo nel ruolo di Quattro nella trilogia di “Divergent”. Theo interpreta Eddie Horniman che, inaspettatamente, eredita i terreni di campagna del padre scoprendo che fanno parte di un impero della cannabis. Diversi personaggi della mala britannica entrano in gioco per conquistarsi una fetta del giro di affari.

. Protagonista di questa serie è l’attore Theo James, che ricordiamo nel ruolo di Quattro nella trilogia di “Divergent”. Theo interpreta Eddie Horniman che, inaspettatamente, eredita i terreni di campagna del padre scoprendo che fanno parte di un impero della cannabis. Diversi personaggi della mala britannica entrano in gioco per conquistarsi una fetta del giro di affari. 7 marzo: “Das Signal – Segreti dallo spazio “. Miniserie tedesca che narra la storia di Paula, una scienziata a bordo della Stazione Internazionale che scompare nel nulla nel volo di ritorno.

“. Miniserie tedesca che narra la storia di Paula, una scienziata a bordo della Stazione Internazionale che scompare nel nulla nel volo di ritorno. 11 marzo: “Young Royals “. Terza stagione della serie tv svedese che vede il principe Wilheim giungere in un collegio e innamorarsi di un ragazzo qualunque.

“. Terza stagione della serie tv svedese che vede il principe Wilheim giungere in un collegio e innamorarsi di un ragazzo qualunque. 15 marzo: “Mano de Hierro“ . Si tratta di una miniserie spagnola di genere crime, ambientata a Barcellona. Il porto della città è il punto d’ingresso per la cocaina più importante d’Europa, ma a un certo punto un incidente da il via a una lotta spietata.

. Si tratta di una miniserie spagnola di genere crime, ambientata a Barcellona. Il porto della città è il punto d’ingresso per la cocaina più importante d’Europa, ma a un certo punto un incidente da il via a una lotta spietata. 21 marzo: “Il problema dei 3 corpi“ . E’ una delle serie tv più attese del mese e si tratta dell’adattamento del romanzo che fa parte della trilogia creata da Liu Cixin. La scelta di una donna negli anni Sessanta in Cina ha conseguenze anche oggi attraversando lo spazio e il tempo. Spetterà a un gruppo di scienziati salvare l’umanità.

. E’ una delle serie tv più attese del mese e si tratta dell’adattamento del romanzo che fa parte della trilogia creata da Liu Cixin. La scelta di una donna negli anni Sessanta in Cina ha conseguenze anche oggi attraversando lo spazio e il tempo. Spetterà a un gruppo di scienziati salvare l’umanità. 27 marzo: “Satu”. Serie televisiva di genere thriller thailandese. Tre imprenditori, quando la loro startup annega nei debiti, organizzano una truffa rischiosa in un tempio buddista, al fine di saldare un prestito prima che sia troppo tardi.

Netflix, come abbonarsi

Come abbiamo appena visto, a marzo 2024 sono previste diverse uscite in fatto di serie televisive sulla piattaforma di streaming Netflix, alcune delle quali davvero imperdibili. Per poter usufruire del servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento. Per farlo è molto semplice, basta iscriversi alla piattaforma scegliendo tra il piano di abbonamento che si preferisce, da quello più economico a quello premium. Una volta abbonati potete mettervi comodi e scegliere tra le tante serie televisive a disposizione da guardare.

