Lorenzo Tano è il primogenito dell’ex pornodivo Rocco Siffredi. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Chi è Lorenzo Tano: età, fidanzata, altezza e lavoro

Lorenzo Tano è il primogenito di Rocco Siffredi. E’ nato a Roma il 16 aprile del 1996 e ha quindi 27 anni. Seppur nato in Italia ha trascorso la maggior parte della sua vita in Ungheria con i suoi genitori. Sua madre è l’attrice ungherese di film per adulti Rosa Caracciolo, nome d’arte Rozsa Tassi. Lorenzo ha anche un fratello più piccolo di nome Leonardo. Lorenzo Tano si è laureato in Economia e Commercio ed è molto interessato al mondo della fotografia. Dopo la laurea Lorenzo ha deciso di aiutare il padre curando le attività della sua casa di produzione, cimentandosi anche dietro la macchina da presa. Per tanti anni si è pensato che sia lui che il fratello seguissero le orme di genitori, ma per il momento nessuno dei due sembra interessato a recitare nei film per adulti. Queste erano state le parole di Rocco Siffredi ospite a “Pomeriggio Cinque” da Barbara D’Urso: “non seguiranno le mie orme davanti alla telecamera, ma magari potrebbero anche muoversi dietro questa. Lorenzo, infatti, ha già fatto il regista, ma non di miei film perché lui ama seguire solo le scene dove ci sono esclusivamente donne. Mi diceva sempre che i miei film erano girati male.” Queste invece erano state le parole di Lorenzo al Corriere della Sera: “quando papà mollerà mollerò subito anche io, non continuerà a fare quello che fa, anche perché il suo stile non mi piace tantissimo. Il modo in cui fa le riprese, non è quello che farei io. Lo supporto ma quando smette dico basta anche io e lì dovrò capire cosa fare.” Con suo padre Lorenzo ha dichiarato di aver sempre avuto un buon rapporto. Per quanto riguarda la sua vita privata, Lorenzo è stato fidanzato per ben 12 anni con una ragazza ungherese, Laura Amy Medcalf. Al momento il giovane è fidanzato con una ballerina e sua insegnante di danza conosciuta a “Ballando con le stelle“, Lucrezia Lando. Se volete saperne di più su Lorenzo Tano lo potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha oltre 54mila follower.

Lorenzo Tano a “Ballando con le stelle”

Lorenzo Tano, come abbiamo visto, ha trascorso gran parte della vita a Budapest, in Ungheria. Il pubblico italiano ha imparato a conoscerlo per via della sua partecipazione al programma “Ballando con le stelle“, con Milly Carlucci alla conduzione. Nel programma è in coppia con Lucrezia Lando, con la quale è nata poi una relazione sentimentale. C’è chi ha anche parlato di un possibile matrimonio, anche ser pare che lui non sia favorevole allo sposarsi in generale, mentre Lucrezia sì.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Chi è Bruno Cerella, il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez: età, figli

Chi è Damiano Carrara: età altezza e moglie dello chef che sta per diventare papà