Non si sarebbe potuto scegliere titolo migliore per raccontare la vita del “re del porno”: Supersex, serie dedicata a Rocco Siffredi, è una nuova produzione Netflix che vede Alessandro Borghi vestire i panni del noto pornoattore.

La miniserie dedicata alla storia di Rocco Siffredi sarà composta da sette episodi e debutterà su Netflix nel 2023. Le riprese sono ufficialmente iniziate e si stanno svolgendo a Roma.

Stando a quanto anticipato dalla piattaforma streaming, Superesex parlerà della vita di Rocco Siffredi, portando alla luce anche aspetti nascosti e inediti. Avremo dunque la possibilità di viaggiare nel bel mezzo della sua vita, a partire dall’infanzia e percorrendo, passo dopo passo, tutti gli step che l’hanno portato a essere nominato “re del porno”.

Un viaggio lungo e tortuoso in cui si indagheranno diversi aspetti del profilo di Siffredi; dal suo rapporto con l’amore, la famiglia, le origini e tutte le motivazioni che lo hanno spinto a intraprendere la carriera da pornoattore, la stessa che lo ha reso celebre in tutto il mondo.

L’idea della serie è nata da Francesca Manieri (che l’ha creata e scritta), mentre la direzione è affidata a Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni.

La stessa Manieri (autrice di altri importanti titoli) parlando della serie ha dichiarato:

Supersex” è la storia di un uomo che ci mette 7 puntate e 350 minuti a dire ti amo, ad accettare che il demone che ha in corpo sia conciliabile con l’amore. Per farlo deve mettere a nudo l’unica parte di lui che non abbiamo mai visto: la sua anima. “Supersex” parla di oggi, “Supersex” parla di noi. Cosa vuol dire essere maschi? Siamo ancora capaci di conciliare la sessualità e l’affettività? Queste le domande che come un caleidoscopio si aprono davanti a noi mentre ci immergiamo nella sua incredibile vita fino a perdere il fiato.