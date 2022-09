Rocco Siffredi ha commentato la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, rivelando dettagli inediti su di loro. Secondo il regista del cinema hard, il Capitano è ancora innamorato, mentre la conduttrice è una calcolatrice.

Intervistato da Mow, Rocco Siffredi ha parlato dell’argomento più caldo dell’estate 2022, ovvero la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Il regista del cinema hard conosce sia il Capitano che la conduttrice, ma stima maggiormente il primo. A suo dire, l’intervista che l’ex calciatore ha rilasciato al Corriere della Sera denota solo il profilo di un uomo ancora innamorato dell’ex moglie. Rocco ha dichiarato:

“Si capisce che è ancora innamoratissimo, ma nello stesso tempo molto dispiaciuto. È anche vero che nemmeno lui è un santo. Tuttavia, l’amore non può essere buttato via per una carnalità, tutti ci passiamo”.