Super Bowl 2023: il look di Rihanna svela il pancione

Il Super Bowl 2023 è stato vinto dai Kansas City Chiefs contro Philadelphia Eagles per 38 a 35. Uno spettacolo incredibile, un evento che nei 15 minuti di pausa del game ha lasciato spazio a una delle regine della musica: Rihanna.

La popstar si è esibita in un vero e proprio mini-concerto e il suo look rosso fuoco non è passato inosservato.

Super Bowl 2023: Rihanna indossa Loewe e Alaïa e mostra fiera la nuova gravidanza

L’intervallo del Super Bowl 2023 è stato il più incredibile degli ultimi tempi: il motivo? L’ingresso della grande Rihanna e l’inizio di uno show indimenticabile. La popstar internazionale, infatti, si è presentata al Super Bowl 2023 per cantare alcuni dei suoi più grandi successi e ha lasciato tutto il pubblico senza fiato.

Il look scelto da “Riri” per la grande occasione si è riversato su una tuta personalizzata di Loewe total red che si chiudeva a metà, mostrando un reggiseno-scultura laccato di rosso. Lo stile arriva dalla collezione Autunno-Inverno 2022 di Jonathan Anderson per il brand e la sorpresa sta proprio lì, immediatamente sotto il corpetto, che svela un bellissimo pancione.

La cantante, infatti, aspetta il secondo figlio insieme al rapper A$AP Rocky.

A completare il look, particolare e ben visibile anche da lontano, Rihanna sceglie un paio di scarpe da ginnastica firmate MM6 Maison Margiela in collaborazione con Solomon. Non solo: a decorare l’outfit, già di per sé originale, Rihanna ha scelto di aggiungere qualche accessorio. È il caso dell’orologio di Messika, delle spille di diamanti vintage firmate Joseph Saidian & Sons e dei gioielli sempre Messika.

Nella prima parte dell’esibizione Rihanna ha anche indossato una sciarpa di pelle con guanti integrati, realizzata su misura per lei da Alaïa, sul quale ha aggiunto, dopo qualche canzone, un cappotto lucido sempre dello stesso brand.

Lo stile della popstar è stato curato per l’occasione da Jahleel Weaveer e la contrapposizione cromatica tra il rosso del suo look e il bianco dei look dei ballerini, ha reso la performance ancora più impattante.

Calata dall’alto come un angelo vestito di rosso, Rihanna ha riempito di luce e di energia tutta l’atmosfera del Super Bowl 2023. Tra i successi portati sul palco del grande evento sportivo ci sono stati Umbrella, Diamonds, Only Girl (In the World) e tanti altri must have della sua carriera. Non solo: pensate che per la prima volta da quando esiste il Super Bowl, la pausa tra il secondo e il terzo tempo è stata sponsorizzata da Apple Music: una grande novità e un enorme spinta verso un maggiore e coinvolgente successo.

Dopo sette anni di assenza dalle scene musicali, la “Bad Riri” è tornata in scena con una carica inaudita: la sua discesa all’interno dell’Halftime Show del Super Bowl LVII ha dato prova di una carica energetica assoluta, anche con il nuovo pancione mostrato con totale fierezza.

Un ritorno con il botto per la cantante, che è riuscita nel suo intento ancora una volta: divertirsi, coinvolgere, accendere gli animi e lasciare il segno.