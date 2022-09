Rihanna: i look più belli

Rihanna è una vera star, un’icona di stile davvero unica e spesso anche stravagante. I suoi look hanno sempre lasciato a bocca aperta, anche quando era incinta e mostrava il suo pancione.

I look di Rihanna: dalle tute agli abiti in tulle

Rihanna è una vera e propria icona di stile, con look davvero unici, che l’aiutano sempre a conquistare l’attenzione di tutti. È una vera musa che continua ad ispirare le ragazze più giovani ma anche le donne più adulte. Elegante, ironica, frizzante e sempre bellissima, è un simbolo dell’emancipazione del “girl power”. La cantante è diventata anche “eroina nazionale” alle Barbados. Ha ricevuto questa nomina durante la celebrazione per la proclamazione della repubblica e il distacco dal legame con il Regno Unito ed era già stata ambasciatrice.

Alla cerimonia ha indossato un long dress color rame firmato Bottega Veneta, scelta audace, come è nel suo stile, e ha attirato le critiche, soprattutto perché non indossava il reggiseno. Ai tempi dei suoi esordi, prima che diventasse la star che è adesso, si vestiva in modo molto più semplice e sportivo, con micro top e jeans a vita bassa abbinati a sneakers e maxi orecchini a cerchio. Erano altri tempi, ma quel look acqua e sapone aveva conquistato tutti.

Nel suo guardaroba non sono mai mancate le tute colorate da “street style”. Una vera esplosione di energia e sempre versatili e adatti ad ogni occasione. Rihanna mostra sempre di saper osare, in qualsiasi occasione, e spesso ha indossato mini dress in pelle o vinile, corsetti e stivaletti con fibbie, abbinati a guanti in pelle e smalto rosso, ma non oltre agli abiti provocanti, ha scelto in diverse occasioni anche quelli in tulle e colori meno accessi, da vera principessa.

I look di Rihanna: dai mini dress animalier alla visiera

Rihanna ha conquistato tutti con i suoi mini dress particolarmente sensuali e animalier. Ha indossato abiti con fantasia pitonata, per un look pieno di grinta, arricchito da scarpe e accessori con la stessa fantasia. Nel 2008 Dsquared2 l’ha voluta in passerella e per l’occasione ha indossato un long dress nero, più corto davanti e più lungo dietro, semplice e raffinato, con ricami in pizzo. Se la maggior parte del tempo indossa mini abiti, è anche vero che ha saputo stupire con un tailleur nero stile manlike reso unico dal blazer con le maniche a sbuffo e una camicia bianca con papillon. Anche i dettagli fanno la differenza, come gli accessori che ha sempre scelto la cantante per personalizzare il suo look. In diverse occasioni ha sfoggiato una visiera per mantenere uno stile sporty davvero eccezionale.

I look di Rihanna: il pancione in mostra

All’inizio del 2022 Rihanna ha dato la notizia della sua gravidanza e i suoi look con il pancione hanno conquistato il mondo intero, soprattutto perché ha deciso di tenerlo sempre scoperto. Durante la settimana della moda si è presentata in lingerie, con un baby doll trasparente in pizzo, il seno scoperto, così come il lato b, e stivali appuntiti. Il suo outfit Dior ha scatenato le reazioni del web, ma il suo mettere a nudo il pancione ha davvero conquistato tutti. “Mi diverte non dovermi preoccupare di coprire a tutti costi il pancione” aveva dichiarato la cantante.

L’outfit Dior di Rihanna non ha mancato di scatenare reazioni sul web, tra chi la ne fa un simbolo di audacia e chi, invece, è meno clemente e non si capacita come la star possa esporre così spesso e volentieri il pancione, al mondo e al freddo.