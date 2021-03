sulla stessa onda netflix cast e trama

Diretto da Massimiliano Camaiti, con Elvira Camarrone, Christian Roberto e Donatella Finocchiaro, Sulla stessa onda è il film uscito oggi, 25 marzo, su Netflix. Sullo sfondo, una Sicilia da sogno e al centro un amore giovanile. Un ostacolo però si frappone tra i due: la distrofia muscolare di lei.

Sulla stessa onda Netflix: trama

I giovani protagonisti sono Sara e Lorenzo che, appena si conoscono durante un corso di vela, si innamorano follemente. Lui è l’istruttore e lei la ragazza talentuosa ma anche un po’ ribelle. Per entrambi è il primo amore, scoppia subito il colpo di fulmine però tutta la magia creatasi sembra svanire quando i ragazzi tornano a casa a Palermo. Sara è sempre più sfuggente e non dà seguito ai tentativi di Lorenzo di mettersi in contatto con lei.

Un problema fisico, un forte crampo, fa capire a Sara che si sta aggravando quella patologia tenuta segreta a Lorenzo: la distrofia muscolare. Il corso di vela era stato l’ultimo momento spensierato di Sara, che ormai ha la sensazione che tutto stia per finire. Avrà la forza di dirlo a Lorenzo? Come potrebbe reagire?

Sulla stessa onda Netflix: cast

I protagonisti sono Elvira Camarrone e Christian Roberto, entrambi una scoperta nell’impersonare l’affetto e la tenerezza che servono per mettere al centro del racconto la complessità della malattia e la necessità di crescere più velocemente per affrontare uno dei momenti più difficili della vita. Elvira ha 18 anni e ha studiato recitazione teatrale all’Accademia Teatrale “Ditirammu” e la sua prima esperienza con un film era stata “Era d’estate” (2016). Christian Roberto ha 20 anni e ha già preso parte a diverse fiction televisive: “L’onore e il rispetto 3”, “Baciamo le mani”, “Un passo dal cielo 3” e “La vita promessa”. Ecco il cast completo.

Elvira Camarrone – Sara

Christian Roberto – Lorenzo

Donatella Finocchiaro – Susanna

Corrado Invernizzi – Boris

Vincenzo Amato – Antonio

Manuela Ventura – Tuccia

Sofia Migliara – Barbara

Rosalba Battaglia – Dottoressa di Sara

Daniele Pilli – Istruttore di vela, Mario

