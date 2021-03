Se avete già finito di vedere tutte le nuove serie tv proposte a febbraio e siete aperti a scoprire diversi generi, Zero la nuova serie tv su Netflix dedicata ai supereroi è quella che fa per voi: vediamo qui di seguito la trama, il cast e quando esce.

Zero, la nuova serie tv su Netflix

Se siete amanti dei supereroi e della Marvel, non potete perdervi la nuova serie tv su Netflix. Dal titolo “Zero”, non è però la classica fiction dedicata a supereroi inarrivabili e con super poteri. Si tratta innanzitutto di una nuova versione di supereroi contemporanei che vede come protagonisti dei giovani ragazzi adolescenziali e la storia è ambientata a Milano. Quindi, già come punto di partenza è diverso da come siamo abituati.

Ma cerchiamo di capirne di più qui di seguito.

Quando esce?

Il progetto nasce da un’idea di Antonio Dikele Distefano ed è creato da Menotti e prodotto da Fabula Pictures. Anche se non tutti lo sanno, ma questo prende ispirazione dal romanzo “Non ho mai avuto la mia età” di Antonio Dikele Distefano, edito da Mondadori. La serie tv si compone di 8 episodi e sarà disponibile a partire dal 21 aprile.

Gli episodi sono diretti da Paola Randi, Ivan Silvestrini, Margherita Ferri e Mohamed Hossameldin.

Zero, Netflix: la trama

Zero racconta la storia di Omar, un ragazzo adolescente molto timido che è invisibile a tutti, ai suoi coetanei e non. Ma non solo invisibile perché non viene coinvolto da nessuno a scuola e nelle amicizie, ha proprio un potere speciale. Ovvero riesce a diventare invisibile agli occhi degli altri. E questo super potere per lui inizialmente è un problema, quasi una condanna. Solo dopo, in un secondo momento, quando il quartiere dove vive ed è cresciuto sarà in pericolo, rivaluterà il suo “dono”, affinandolo e finendo con l’amarlo. Questo anche grazie all’aiuto e all’amicizia di quattro ragazzi: Sharif, Inno, Momo e Sara, che lo aiuteranno a salvare il suo Barrio e a mettere alla prova i suoi limiti e le sue paure. Chissà se così facendo, non troverà anche l’amore vero!

Il cast

Il protagonista di Zero, Omar, è interpretato da Giuseppe Dave Seke. Gli altri personaggi principali sono: Sharif alias Haroun Fall, Beatrice Grannò è Anna, Richard Dylan Magon è Momo, Daniela Scattolin è Sara, Madior Fall è Inno. E ancora, Awa è interpretata da Virginia Diop, Thierno da Alex Van Damme, Sandokan da Frank Crudele, Fumagalli da Giordano De Plano. Infine, Ashai Lombardo Arop è Marieme, Miguel Gobbo Diaz è Rico e Livio Kone è Honey.

Qui sopra abbiamo visto di che cosa parla Zero, la nuova serie su Netflix, la trama, il cast e quando esce, ma ci manca un’ultima considerazione. Come detto all’inizio, si tratta di una nuova versione di supereroi contemporanei, dove sono i limiti, le debolezze, le fragilità ad essere messe al centro di tutto e ad essere “valorizzate” per renderle un punto di forza. Facendo così, infatti, il protagonista, aiutato da amici veri, riuscirà a superare se stesso e tutto il mondo e a salvare il suo quartiere. Questa serie tv porta un bel messaggio, veramente importante al giorno d’oggi, dove l’integrazione, l’esclusione, l’amicizia e l’apparenza sono tematiche e valori molto forti, i quali andrebbero affrontati più spesso.