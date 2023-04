Succession 4: quando esce in Italia la nuova stagione?

C’è tantissima attesa per l’uscita della quarta e ultima stagione di Succession, lo show HBO pluripremiato messo in piedi da Jesse Armstrong. Sono tante le domande riguardo la quarta stagione, prima tra tutte: «Quando uscirà in Italia?». Bene, la risposta c’è ed è ufficiale.

Succession 4: quando esce la quarta stagione in Italia?

Finalmente i fan dello show avranno una risposta ufficiale. Succession 4 arriverà in Italia su Sky a partire dal 3 aprile 2023. Non solo, la quarta stagione dello show sarà disponibile anche su NOW in streaming.

Insieme alla prima puntata in lingua italiana sarà disponibile on demand anche la seconda puntata, ma in lingua originale.

Succession 4 arriva su Sky Atlantic e sarà trasmesso a partire dalle 21:15 ed è ovviamente disponibile on demand su Sky Go.

Quando escono gli episodi di Succession 4 e quanti sono in totale?

La prima puntata di Succession 4 avverrà lunedì 3 aprile 2023, ma le altre? Quando usciranno? L’appuntamento dello show sarà settimanale, quindi viene da sé che la seconda puntata (in lingua italiana) uscirà lunedì 10 aprile 2023 e così via, per un totale di dieci episodi.

L’uscita dell’ultimo episodio, facendo un rapido calcolo, è previsto per lunedì 5 giugno 2023. Succession 4 terrà occupate tante settimane e i fan non potevano essere più contenti.

Succession 4: le anticipazioni sulla quarta stagione

Succession è forse una delle serie-tv più celebrate dell’ultimo periodo, tanto da ottenere un grandissimo numero di premi e riconoscimenti. Sono 48 le nomination agli Emmy Awards e di questi 48 ne ha vinti ben 13. La serie HBO racconta le vicende della famiglia Roy, che controlla la Waystar-Royco, una grandissima media corporation che si occupa di stampa, di televisione e anche di parchi a tema.

Che cosa ci raccontano le anticipazioni sulla quarta e ultima stagione? A quanto pare tutto inizierà con la vendita della compagnia a un certo Lukas Matsson, grande personalità del mondo tech. Tale vendita, come possiamo immaginare, provocherà non poche diatribe all’interno della famiglia e ogni personaggio comincerà a interrogarsi sul proprio futuro senza la compagnia.

Un viaggio incredibile ricco di tensione che porterà il pubblico ad amare ancora di più Succession. L’attesa è finita, perciò non ci resta che aspettare e collegarci a Sky Atlantic.

Ci sarà una quinta stagione? La speranza dei fan non muore mai

Nonostante sia stato più volte dichiarato che Succession 4 sarà ufficialmente l’ultimo capitolo della nota serie-tv, i fan continuano a chiedersi se, invece, prenderà vita anche una quinta stagione. Tra porte lasciate aperte e speranza che non muoiono mai, i fan uno spiraglio di luce lo tengono sempre acceso. Purtroppo, però, gli stessi produttori e creatori di Succession hanno confermato che la serie si fermerà definitivamente con la quarta stagione.

Succession 4 c’è e arriverà su Sky Atlantic lunedì 3 aprile 2023 e, stando alle varie anticipazioni, sarà un viaggio incredibilmente emozionante.

Le aspettative sono altissime e il pubblico non vede l’ora di vivere insieme ai personaggi, ormai entrati nel cuore di tutto il mondo.