Sono state annunciate il 12 luglio 2022 le nominations per l’evento più atteso dell’anno: gli Emmy Awards 2022.

Considerato equivalente al premio Oscar per il cinema, l’Emmy Award è uno dei premi televisivi (se non il premio televisivo) più importanti negli Stati Uniti d’America.

L’attesa, anche per il 2022, è conclusa: le nominations sono state annunciate e tutti gli appassionati delle serie tv saranno più o meno elettrizzati.

Andiamo a scoprire insieme le varie nomination e quando si terrà la premiazione.

Emmy Awards 2022: le nominations

Gli Emmy Awards rappresentano un appuntamento importantissimo per il mondo della televisione; migliaia di fan e appassionati del piccolo schermo sono infatti in trepidante attesa per scoprire tutte le serie televisive pronte a contendersi il premio e, ovviamente, tutti gli attori e le attrici coinvolti/e.

Dalle commedie fino alle serie drammatiche, saranno infatti premiati attori, attrici, registi, produttori e così via proprio come accade con gli Oscar per il cinema.

Sicuramente, tra le serie televisive che più hanno appassionato il pubblico nell’ultimo anno c’è lei: Stranger Things. La serie, infatti, ha letteralmente sbalordito i fan con la quarta stagione e sembrerebbe destinata a svolgere la parte del leone portando a casa non una, ma più, nominations: chissà!

Tuttavia, ed è bene ricordarlo, Stranger Things 4 potrà concorrere solo con gli episodi della prima parte della quarta stagione (ricordiamo che i volumi sono due).

Tra le serie-tv NON destinate a portare a casa alcuna nominations spiccano The Crown e The Boys: il motivo? Da ritrovare nel regolamento del premio, che ammette la partecipazione di serie tv trasmesse fra il 1 giugno 2021 e il 31 maggio 2022.

Di seguito tutte le nominations annunciate per gli Emmy Awards 2022:

Serie Drama

Better Call Saul

Euphoria

Ozark

Scissione

Squid Game

Stranger Things

Succession

Yellowjackets

Commedia

Abbott Elementary

Barry

Curb Your Enthusiasm

Hacks

La fantastica signora Maisel

Only Murders in the Building

Ted Lasso

What We Do in the Shadows

Migliore attore protagonista in una serie drammatica

Jason Bateman, Ozark

Brian Cox, Succession

Lee Jung-jae, Squid Game

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Adam Scott, Scissione

Jeremy Strong, Succession

Migliore attrice protagonista in una serie drammatica

Jodie Comer, Killing Eve

Laura Linney, Ozark

Melanie Lynskey, Yellowjackets

Sandra Oh, Killing Eve

Reese Witherspoon, The Morning Show

Zendaya, Euphoria

Migliore attore protagonista in una commedia

Donald Glover, Atlanta

Bill Hader, Barry

Nicholas Hoult, The Great

Steve Martin, Only Murders in the Building

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Migliore attrice protagonista in una commedia

Rachel Brosnahan, La fantastica signora Maisel

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Kaley Cuoco, L’assistente di volo

Elle Fanning, The Great

Issa Rae, Insecure

Jean Smart, Hacks

Migliore attore non protagonista in una serie drammatica

Nicholas Braun, Succession

Billy Crudup, The Morning Show

Kieran Culkin, Succession

Park Hae-soo, Squid Game

Matthew Macfadyen, Succession

John Turturro, Scissione

Christopher Walken, Scissione

Oh Yeong-su, Squid Game

Migliore attrice non protagonista in una serie drammatica

Patricia Arquette, Scissione

Julia Garner, Ozark

Jung Ho-yeon, Squid Game

Christina Ricci, Yellowjackets

Rhea Seehorn, Better Call Saul

J. Smith-Cameron, Succession

Sarah Snook, Succession

Sydney Sweeney, Euphoria

Migliore attore non protagonista in una commedia

Anthony Carrigan, Barry

Brett Goldstein, Ted Lasso

Toheeb Jimoh, Ted Lasso

Nick Mohammed, Ted Lasso

Tony Shalhoub, La fantastica signora Maisel

Tyler James Williams, Abbott Elementary

Henry Winkler, Barry

Bowen Yang, Saturday Night Live

Migliore attrice non protagonista in una commedia

Alex Borstein, La fantastica signora Maisel

Hannah Einbinder, Hacks

Janelle James, Abbott Elementary

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Sarah Niles, Ted Lasso

Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

Juno Temple, Ted Lasso

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Migliore miniserie

Dopesick

Inventing Anna

Pam & Tommy

The Dropout

The White Lotus

Migliore Film tv

Cip & Ciop agenti speciali

Lo straordinario Natale di Zoey

Ray Donovan: The Movie

Reno 911! The Hunt for QAnon

The Survivor

Migliore attore protagonista in una miniserie, serie antologiva o un film tv

Colin Firth, The Staircase

Andrew Garfield, In nome del cielo

Oscar Isaac, Scene da un matrimonio

Michael Keaton, Dopesick

Himesh Patel, Station Eleven

Sebastian Stan, Pam & Tommy

Migliore attrice protagonista in una miniserie, serie antologica o un film tv

Toni Collette, The Staircase

Julia Garner, Inventing Anna

Lily James, Pam & Tommy

Sarah Paulson, American Crime Story: Impeachment

Margaret Qually, Maid

Amanda Seyfried, The Dropout

Migliore attore non protagonista in una miniserie, serie antologica o un film tv

Murray Bartlett, The White Lotus

Jake Lacy, The White Lotus

Will Poulter, Dopesick

Seth Rogen, Pam & Tommy

Peter Sarsgaard, Dopesick

Michael Stuhlbarg, Dopesick

Steve Zahn, The White Lotus

Migliore attrice non protagonista in una miniserie, serie antologica o film tv

Connie Britton, The White Lotus

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Alexandra Daddario, The White Lotus

Kaitlyn Dever, Dopesick

Natasha Rothwell, The White Lotus

Sydney Sweeney, The White Lotus

Mare Winningham, Dopesick

Migliore programma animato

Arcane

Bob’s Burgers

I Simpson

Rick and Morty

What If…?

Quando e dove vedere gli Emmy

Le premiazioni saranno trasmesse in due momenti differenti: la prima parte è prevista per il 2 e il 3 settembre 2022, mentre la seconda per il 12 settembre 2022.

Si potrà seguire la premiazione in diretta streaming attraverso il canale Youtube della Television Academy.