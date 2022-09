Succession: trama e cast della serie tv

Succession è una serie tv degli Stati Uniti nata da un’idea di Jesse Armstrong (già creatore di Black Mirror per Netflix!), che vede Will Ferrell e Adam McKay (La Grande Scommessa) alla produzione. La prima stagione è stata trasmetta oltreoceano negl giugno del 2018 sul canale HBO, arrivando poi in Italia qualche mese dopo (ottobre 2018) su Sky Atlantic.

Succession: trama della serie targata HBO

Si tratta di una serie di genere family drama, che racconta le vicende della potente e influente famiglia Roy. Il protagonista è Logan Roy, patriarca della famiglia che, per quanto ricca, è altrettanto problematica. Logan è a capo di una delle aziende più importanti nel settore dell’intrattenimento e dei media, a livello internazionale, il che complica non di poco i già precari equilibri tra i componenti della famiglia.

Logan ha infatti quattro figli: Roman, Connor, Siobahn “Shiv” e Kendall, tra cui la rivalità non manca di certo. I quattro figli si contendono il potere all’interno dell’azienda, tutti con l’ambizione di prendere in futuro il posto del capofamiglia. Nel far questo, cominciano anche a mettere in dubbio la lucidità del padre, determinati a scalzarlo dal suo ruolo di capo. Un grande patrimonio, insomma, che nella serie Succession determina non solo grandi responsabilità ma anche grandi conflitti.

In Succession, che attualmente si compone di tre stagioni (le prime due da 10 episodi e la terza da 9, tutti di 58 minuti ciascuno), non mancano quindi gli intrighi, i sotterfugi, le scorrettezze, le emozioni e gli scontri, il tutto condito di sarcasmo e cinismo. La serie è stata già rinnovata per un quarta stagione che dovrebbe presumibilmente essere rilasciata entro la prima metà del 2023.

Il rinnovo non ha stupito più di tanto: Succession è una serie ben accolta dalla critica che, negli anni, ha collezionato anche svariate premi e nomination. Ai Golden Globe del 2022 ha decisamente sbancato, ricevendo ben cinque premi (Miglior attore in una serie tv drammatica a Jeremy Strong, Miglior attrice non protagonista in una serie o miniserie a Sarah Snook, Miglior attore in una serie tv drammatica a Brian Cox e il premio alla Migliore serie TV drammatica, senza considerare anche tutte le altre nomination…). Nel 2019 aveva già vinto il premio BAFTA come migliore serie.

Sucession: il cast della serie di Jesse Armstrong

Il cast della serie Succession vanta alcuni nomi già noti al grande pubblico. Primo tra tutti svetta quello di Brian Cox, già visto ne I Medici e in Deadwood (cui ha preso parte per più di dieci anni!). Proprio Cox veste i panni di Logan Roy. Nelle vesti dei figli abbiamo invece: Kieran Culkin (visto in Fargo), Alan Ruck (noto per NCIS e CSI), Sarah Snook (Black Mirror) e Jeremy Strong (Master of Sex e The Good Wife).

Tra i membri dello staff dell’azienda abbiamo poi Matthew Macfadyen (visto in Casa Howard) nei panni di Tom Wambsgans, marito di Shiv; Nicholas Braun (che interpreta Greg Hirsch e che conosciamo già per Vita segreta di una teenager americana) e J. Smith-Cameron (vista in Law & Order e ora interprete di Gerri Kellman).