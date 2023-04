Succession 4: dove vedere la quarta stagione

Da oggi, 3 aprile 2023, arriva su Sky l’attesissima quarta e ultima stagione della serie televisiva “Succession“. Vediamo, all’interno di questo capitolo, di saperne di più.

Succession: di cosa parla la serie televisiva

“Succession” è una serie televisiva statunitense creata da Jesse Armstrong e prodotta da Will Ferrell e Adam McKay. Questa serie televisiva è una delle più apprezzate degli ultimi anni, ottenendo un successo incredibile, è stata infatti considerata un capolavoro della serialità contemporanea. Ma, di cosa parla? “Succession” racconta delle dinamiche di potere della famiglia Roy, con a capo Logan, interpretato dall’attore britannico Brian Cox, ricco imprenditore nel campo dei media, con un impero che va dalla televisione, ai giornali, ai parchi divertimento. Nella famiglia Roy troviamo la moglie di Logan, Marcia, interpretata dall’attrice palestinese Hiam Abbas, e i quattro figli del magnate avuti da matrimoni diversi, Kendal (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snock), Roman (Kieran Culkin) e Connor (Alan Ruck). L’obiettivo della serie televisiva è quello di raccontare una famiglia ricca e potente degli Stati Uniti e tutto quello che ne consegue. “Succession” mostra, in maniera rude e tagliente, le relazioni tra i membri della famiglia, dove ai rapporti di amore e fratellanza si sostituiscono quelli di potere e supremazia.

La serie televisiva “Succession” ha ricevuto ben 48 nomination agli Emmy, vincendo ben 13 premi, compreso quello per la miglior serie drammatica, sia per la seconda che per la terza stagione.

Succession 4: anticipazioni sulla quarta e ultima stagione

Il momento tanto atteso dai fan è finalmente arrivato. La quarta e ultima stagione della serie televisiva “Succession” sta finalmente per uscire. Alla fine della terza stagione il rapporto tra Logan e i suoi quattro figli era compromesso, anche a seguito del tradimento da parte del marito di Siobhan, Tom Wambsgans, interpretato dall’attore britannico Matthew Macfayden, noto per aver interpretato Darcy nel film “Orgoglio e Pregiudizio“. La Royvo inoltre sta per essere venduta all’imprenditore visionario Lukas Matsson, interpretato da Alexander Skarsgård. La quarta stagione riparte dunque da qui, con Logan che pensa a cosa fare una volta ottenuti i soldi della vendita e i figli, più uniti che mai, cercano di costruire il proprio impero nel campo dei media. Nel mirino c’è l’azienda concorrente Pierce. Molte le domande che i fan si sono posti alla fine della terza stagione, tornerà Marcia nella vita famigliare della Roy? Riuscirà Connor a ottenere il potere che cerca? Non resta che aspettare questa sera per la prima puntata della quarta e ultima stagione di “Succession“.

Succession 4: quando esce e dove vederlo

La quarta e ultima stagione della serie televisiva “Succession” andrà in onda a partire da questa sera, lunedì 3 aprile 2023, su Sky Atlantic (canale 110) alle ore 21.15. La quarta stagione è composta da dieci episodi, ogni lunedì sera andrà quindi in onda un episodio diverso. “Succession” si può vedere anche in streaming su NOW per gli abbonati al servizio, e on demand su Sky Go. La quarta stagione della serie televisiva “Succession” arriva in Italia con un ritardo di 8 giorni rispetto agli Stati Uniti per via del doppiaggio.