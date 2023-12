Osservando il profilo Instagram di Valentina Ferragni, ci immergiamo in un viaggio visivo attraverso l’eclettica esperienza estiva dell’influencer e imprenditrice digitale. Le sue avventure spaziano da località esotiche come il Brasile e la Grecia a destinazioni più familiari, come l’Italia e la Spagna. La varietà delle sue esperienze, condivise in foto incantevoli e storie coinvolgenti, ci trasporta virtualmente in un turbinio di colori, culture e momenti spensierati.

In particolare, le immagini dalla sua permanenza a Ibiza ci regalano l’ultima tappa di questo straordinario percorso estivo. Valentina Ferragni, con eleganza e stile, si mostra a bordo piscina indossando un paio di stivali texani beige. Questa scelta di calzature, con il loro mood western & country, si rivela essere il perfetto accessorio per il rientro dalle ferie estive e il graduale avvicinarsi alla stagione autunnale, con le sue temperature più fresche e il cambio di scenario.

Stivali scamosciati di Valentina Ferragni: la tendenza dell’inverno 2023

Analizzando le tendenze della moda Autunno/Inverno 2023-2024, emerge chiaramente che i camperos, con la loro iconica punta “a banana”, sono destinati a diventare un elemento imprescindibile nella scarpiera di stagione. Non solo stilosi, ma anche pratici, rappresentano un acquisto sagace in quanto ideali per essere indossati anche nei mesi invernali. La loro versatilità li rende compagni affidabili non solo nelle occasioni più informali ma anche in ambienti professionali, come in ufficio o tra le strade frenetiche della metropoli.

Come abbinare gli stivali scamosciati di Valentina Ferragni

Come abbinare con creatività gli stivali texani scamosciati di Valentina Ferragni? L’influencer stessa ci offre suggerimenti di stile unici. Per esempio, insegue la tendenza del tramonto, accostando agli stivali texani di camoscio beige un suggestivo sunset dress ricoperto di strass brillanti. Se la destinazione è l’ufficio, consiglia di optare per camperos scamosciati con tacco, completando i look più sobri con jeans a zampa e una camicia bianca a maniche corte.

In alternativa, per un look dal sapore country, consiglia di abbinare gli stivali texani alti al ginocchio a una camicia a quadri dai toni autunnali, una T-shirt bianca, jeans a sigaretta con una cintura marrone impreziosita da una maxi fibbia. Questi consigli non solo riflettono il gusto personale di Valentina Ferragni ma mostrano anche come gli stivali texani possano essere parte integrante di uno stile poliedrico e sempre attuale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

In quali occasioni utilizzarli

Gli stivali texani, con la loro allure western e country, rappresentano una scelta di calzature versatile e alla moda adatta a molteplici occasioni. Indossare questi camperos beige può diventare un tocco distintivo per un look casual-chic durante una giornata di shopping in città o per un brunch con amici. La loro praticità e comfort li rendono perfetti anche per una passeggiata in un parco o per un appuntamento informale. Se si desidera aggiungere un tocco di stile audace a un outfit da ufficio, gli stivali texani si rivelano un’opzione intrigante, soprattutto se abbinati a un vestito o a una gonna midi. Inoltre, sono un must per le serate in cui si vuole esplorare la scena musicale o partecipare a un concerto, conferendo al look un tocco rock-country irresistibile. La loro versatilità li rende adatti anche a eventi più formali, come cene eleganti o serate in un locale alla moda, trasformando ogni occasione in un’opportunità per esprimere uno stile audace e distintivo.

