Chi è Matteo Napoletano? Il nuovo fidanzato di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni ha ritrovato l’amore. L’influencer è stata paparazzata in dolce compagnia di Matteo Napoletano. La presunta coppia è stata immortale tra sorrisi e sguardi complici durante una romantica vacanza in Messico. Ma scopriamo qualcosa in più sulla vita privata del nuovo fidanzato dell’influencer.

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano

Ad aver lanciato l’indiscrezione per primo Fabrizio Corona. Qualche giorno fa l’ex paparazzo ha scritto sui suoi canali Telegram:

«C’è un video inedito, di cui siamo in possesso, in cui Valentina Ferragni è in atteggiamenti molto, ma molto passionali con la nuova fiamma. Valentina non pubblica sui social da una settimana», continua poi: «Abbiamo scoperto che è a Tulum (Messico) con il nuovo fidanzato in atteggiamenti passionali e molto intimi, diciamo non proprio da Ferragnez»

In questa ultima settimana, infatti, Valentina Ferragni è scomparsa dai social. Ha deciso di prendersi una piccola pausa dal lavoro e dai ritmi frenetici della città. L’influencer è volta in Messico, precisamente a Tulum, per trascorrere qualche giorno di relax.

A confermare la notizia poi anche le foto ed i video pubblicati dalla pagina Instagram “The Pipol Gossip“. I due sono stati avvistati mano nella mano nei locali della riviera Maya. Ma non è finita qua! Gli scatti mostrano la coppia tra baci e abbracci mentre ballano in discoteca. Il giorno dopo poi sono stati visti insieme in piscina. Stando alle ultime indiscrezioni, la coppia si è mostrata davvero inseparabile.

Chi è il fidanzato dell’influencer?

Ma chi è Matteo Napoletano? Classe 2001 ed originario di Castelfranco Veneto, attualmente vive a La Miranda, una località nei pressi di Los Angeles, dove frequenta la Biola University. Il giovane ragazzo non appartiene al mondo dello spettacolo. Non ci sono molte informazioni riguardo alla sua vita privata. Ama la riservatezza, infatti il suo profilo Instagram conta poco più di 7.000 follower ed è privato.

Nuovo amore per Valentina Ferragni

Valentina Ferragni ha detto definitivamente addio a Luca Vezil. I due si erano conosciuti quando erano giovanissimi durante una vacanza estiva a Mykonos. Lei 20 anni e lui 21, tra i due ci fu un colpo di fulmine e da quel momento non si erano mai lasciati. Un’amore da favola… che però non ha avuto il suo lieto fine.

«Dopo tanti anni condivisi insieme io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate» «Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che come potete immaginare è stata tanto sofferta», queste sono state le parole con cui l’influencer aveva comunicato la fine della loro lunga storia d’amore.

Dopo la rottura con lo storico ex, durata 9 anni e terminata nell’ottobre 2022, i rumors la vedevano insieme all’attore spagnolo Alvaro de Juana.

Ora l’influencer sembra aver ritrovato finalmente la serenità accanto a Matteo Napoletano. Al momento i diretti interessati non hanno ancora ne smentito ne confermato la notizia… ma le foto pubblicate dalla pagina di gossip non lasciano spazio ad alcun dubbio!