Valentina Ferragni ha indossato a Forte dei Marmi un vestito nero a pois che è già diventato di tendenza. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, di che vestito si tratta e il prezzo.

Il vestito nero di Valentina Ferragni è l’abito nero da avere per l’estate 2023

Valentina Ferragni, dopo aver partecipato alla festa di addio al nubilato della sorella Francesca a Mykonos, in Grecia, si è recata in Toscana, per l’esattezza a Forte dei Marmi per partecipare a un progetto insieme a Pinko. Per l’occasione, la sorella dell’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni ha sfoggiato un vestito nero a pois, perfetto per questa estate 2023. Il vestito in questione è ovviamente del brand Pinko, ed è un abito nero corto aderente a pois, super sexy e romantico, perfetto da indossare per una serata estiva o per un evento elegante. Sul sito del brand al momento il vestito non è presente, perciò non si conosce il prezzo. Quello che è certo è che un vestito nero con i pois bianchi è davvero il vestito must have per questa stagione estiva, da mettere in valigia prima di partite per le vacanze!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Come abbinare l’abito nero a pois indossato da Valentina Ferragni

Il vestito nero a pois indossato a Forte dei Marmi dall’influencer e designer Valentina Ferragni ha conquistato davvero tutti, abito assolutamente perfetto da indossare per questa estate 2023, da sfoggiare il prima possibile durante una serata elegante o romantica. Sul profilo ufficiale di Instagram di Valentina Ferragni potete vedere alcune foto postate dalla sorella di Chiara per farvi un’idea del vestito e di come poterlo abbinare. Valentina Ferragni ha abbinato il vestito nero a pois con un paio di mules bianche e con una borsa mezzaluna nera, per un outfit davvero super elegante. Il vestito nero a pois indossato da Valentina Ferragni si può abbinare anche con un paio di sandali, bassi o con il tacco e, perché no, anche a un paio di stivali alti e a una pochette nera.

Dove comprare un vestito nero a pois come quello indossato da Valentina Ferragni

Se vi siete innamorate del vestito nero a pois indossato a Forte dei Marmi da Valentina Ferragni e ne volete acquistare uno simile siete nel posto giusto. Vedremo infatti adesso insieme alcuni vestiti simili a quello indossato dalla sorella minore di Chiara Ferragni: