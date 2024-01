Nelle ultime ore sono emersi nuovi retroscena sul tradimento più chiacchierato del web. Stefano De Martino ha tradito Belén Rodriguez anche con Emma Marrone?

Stefano De Martino ha tradito Belén Rodriguez: tra le amanti anche Emma Marrone

Ebbene sì, nella lunga lista di amanti di Stefano De Martino si aggiunge anche Emma Marrone. Dopo i nomi di Antonella Fiordelisi, Alessia Marcuzzi e Madalina Ghenea, spunta quello della celebre cantante salentina. Ad aver lanciato per primo l’indiscrezione bomba è Alessandro Rosica, esperto di gossip conosciuto su Instagram come “L’investigatore social“.

“Nessuno sa che dopo anni Stefano ha iniziato a rifrequentare Emma Marrone. Si sono rivisti. Belen li avrebbe sorpresi. Parliamo di un paio di anni dopo l’addio alla cantante. Ne parlo oggi perché ho le prove. Da ciò, litigio pesante tra Emma e Belen. Lui è poi tornato con Belen come se nulla fosse. Nessuno se n’è accorto di questo passaggio, e al tempo i due avevano già avuto Santiago”, ha rivelato sul suo account social.

La storia clandestina tra Emma Marrone e Stefano De Martino

Come recita il proverbio? Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. La storia d’amore tra Emma Marrone e Stefano De Martino risale a molti anni fa, quando entrambi erano allievi della scuola di Amici. Tuttavia, mentre frequentava Emma, Stefano ha intrapreso una relazione con Belén Rodriguez. Poi, stando a quanto rivelato da Alessandro Rosica, sembrerebbe che la fiamma con la cantante salentina si sia riaccesa, nonostante il suo matrimonio con la modella argentina e il loro figlio, Santiago. Belén sembrerebbe aver scoperto la vicenda attraverso la stessa modalità del tradimento con Alessia Marcuzzi: delle chat su un telefono lasciato per errore nelle mani del figlio. Questo evento che ha innescato una furiosa lite tra Emma e Belén. L’indiscrezione della presunta storia d’amore clandestina sembrerebbe essere stata confermata anche dalla stessa Belén Rodriguez. Recentemente, l’esperto di gossip ha ricevuto dei ringraziamenti e delle scuse pubbliche dalla modella argentina. Inizialmente scettica riguardo ai numerosi pettegolezzi sui tradimenti di Stefano De Martino, la modella si è mostrata pentita di non aver dato credito alle voci che si sono poi rivelate fondate. Finora, Stefano De Martino ha scelto di mantenere il silenzio e non rilasciare alcuna dichiarazione in merito a queste voci. Non ci resta che aspettare per scoprirne di più!

