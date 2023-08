Antonino Spinalbese ha una nuova fidanzata? L’ex di Belen Rodriguez è stato avvistato in barca con una misteriosa ragazza. Potrebbe trattarsi della sua nuova fiamma, con cui sta condividendo le vacanze.

Antonino Spinalbese ha una nuova fidanzata? Le foto in vacanza in dolce compagnia

Antonino Spinalbese è l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, padre della piccola Luna Marì. Tra i due è finita da tempo e lui si è fatto conoscere meglio dal pubblico partecipando al Grande Fratello Vip. Dopo le varie relazioni che hanno fatto parte della sua vita, Antonino Spinalbese sembra aver ritrovato il sorriso. Sicuramente sta trascorrendo una bellissima vacanza, in dolce compagnia, come emerso da diversi scatti che sono stati diffusi. Negli ultimi giorni, infatti, è stato fotografato con una bellissima ragazza. Una segnalazione è arrivata anche a Deianira Marzano, l’esperta di gossip, che l’ha condivisa con i suoi follower. Antonino Spinalbese e la misteriosa ragazza si trovavano insieme in barca e in alcuni scatti lei tiene le sue mani posate sulle spalle dell’uomo. Non si tratta di atteggiamenti particolarmente intimi, ma sicuramente di un contatto fisico che esprime molta complicità. Potrebbe trattarsi della stessa ragazza con cui Antonino Spinalbese è già stato avvistato qualche giorno fa. Se dovesse trattarsi della stessa ragazza, sappiamo solo che si chiama Anita, è toscana e nel 2014 ha vinto il titolo di Miss Garda. La bellezza della ragazza si nota in ogni scatto che è stato condiviso, così come la complicità con Antonino Spinalbese. Si tratta della nuova fiamma dell’ex di Belen Rodriguez? Per il momento non ci sono state conferme o smentite, per cui rimane solo una semplice indiscrezione.

Antonino Spinalbese ha una nuova fiamma? La vita sentimentale dell’ex vippone

Antonino Spinalbese ha sempre avuto una vita sentimentale particolarmente attiva. Recentemente si è parlato di lui per un presunto flirt con Carolina Stramare. In passato, invece, si è parlato molto della sua relazione con Helena Prestes. La donna aveva dichiarato in un’intervista che non erano pronti, che non era il loro momento, visto che il suo ex stava cercando di tornare con lei e anche Antonino era molto legato alla sua ex. Ha aggiunto che erano costantemente seguiti dai paparazzi e che per riuscire a vedersi da soli si davano appuntamento al parco alle 3 del mattino. “L’unico giorno in cui mi ha invitato a bere un caffè è stato quello in cui siamo stati beccati” ha dichiarato, spiegando che tra di loro c’è stato solo un bacio. In seguito c’è stata la relazione in assoluto più chiacchierata, ovvero quella con Belen Rodriguez, storia d’amore da cui è nata la piccola Luna Marì. I due sembravano molto affiatati, ma la loro storia è finita in fretta, prima che la showgirl tornasse con l’ex marito Stefano De Martino, da cui pare si sia nuovamente separata. Ora Spinalbese sembra aver ritrovato la felicità con questa bellissima ragazza, ma per il momento si tratta solo di indiscrezioni.