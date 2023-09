Ieri in prima serata su Canale 5 è andata in onda la prima puntata dell’ottava edizione del Grande Fratello. Nell’attesissimo appuntamento ha fatto il suo debutto come commentatrice social Rebecca Staffelli. La giovane ragazza, figlia dello storico conduttore di Striscia la Notizia Valerio Staffelli, è attualmente una speaker di Radio 105. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, è fidanzata con Alessandro Basile. Ma cosa sappiamo su di lui? Ecco tutti i dettagli.

Chi è Alessandro Basile, il fidanzato di Rebecca Staffelli: vita privata e carriera

Classe 1983, Alessandro Basile è nato il 23 novembre a Taranto. Dopo il diploma, decide di trasferirsi a Roma per frequentare le facoltà di Marketing e Fashion Management. Terminati gli studi si trasferisce per sei mesi a Londra dove ha l’opportunità di lavorare per Stella McCartney, stilista e figlia di Paul McCartney. Una volta tornato in Italia si dedica ad un’altra sua grande passione, la musica, lavorando sia come deejay che come produttore discografico. Tra il 2015 e il 2016 partecipa poi al programma di Maria De Filippi Uomini e Donne nel ruolo di corteggiatore. Sul suo profilo Instagram, dove vanta di oltre 80mila follower, ama condividere le foto delle sue passioni e dei suoi viaggi. Ad oggi è un’importante imprenditore e continua a lavorare nel mondo della musica come produttore discografico e deejay. Attualmente sono anche disponibili diversi singoli realizzati proprio da lui.

La storia d’amore tra Alessandro Basile e Rebecca Staffelli

Prima di Rebecca Staffelli, Alessandro Basile ha frequentato per un breve periodo Laura Molina, anche lei ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Qualche anno dopo poi, tramite amici in comune, incontra Rebecca Staffelli in un bar a Milano. Fin da subito, Alessandro Basile si innamora perdutamente della giovane ragazza. Tuttavia, all'epoca Rebecca Staffelli era già impegnata. Dopo la fine della sua precedente relazione, i due cominciano a frequentarsi e sboccia l'amore. Un vero e proprio colpo di fulmine. Tant'è che, a gennaio 2020, Alessandro Basile ha chiesto a Rebecca Staffelli di sposarlo. A dare l'annuncio è stata proprio la coppia tramite i rispettivi profili social. La data ufficiale non è ancora stata svelata, ma i due dovrebbero convolare a nozze nel 2024. Tra i due ci sono ben 15 anni di differenza, ma per la coppia non è mai stato un problema. Dal loro primo incontro fino ad oggi, infatti, i due non si sono mai separati. Sui social si mostrano felici, innamorati e uniti più che mai.