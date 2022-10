Nel giorno del suo 32esimo compleanno Stefano De Martino ha svelato di avere una nuova casa e il suo costo sarebbe a dir poco da capogiro.

Stefano De Martino: la nuova casa

Stefano De Martino ha acquistato una nuova casa a Posillipo che, a quanto pare, avrebbe un acceso diretto (e privato) alla spiaggia.

Il ballerino e conduttore tv, che il 3 ottobre 2022 ha compiuto 32 anni, ha gioito via social per il suo nuovo acquisto mostrando le chiavi ai suoi fan e dirigendosi in spiaggia. Secondo indiscrezioni Stefano avrebbe acquistato la sua lussuosa nuova casa per un valore di 2 milioni di euro e la location si troverebbe nello stesso luogo in cui già molti personaggi famosi prima di lui avrebbero deciso di acquistare alcuni dei loro lussuosi appartamenti.

Tutto procede liscio come l’olio per Stefano De Martino anche dal punto di vista sentimentale: proprio in queste ore Belen gli ha fatto una romantica dedica per il suo compleanno e nella sua ultima intervista a Verissimo ha ribadito tutto il suo amore per il ballerino, con cui risulta essere ancora sposata.

“È il mio mascalzone preferito. Tra noi, è stato molto complesso, ma in questo marasma, posso dire che oggi ho la certezza di amarlo davvero tanto”, ha confessato la showgirl in merito al padre di suo figlio Santiago.