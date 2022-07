In queste ultime settimane, in un modo o nell’altro, voci di una presunta crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno messo sul chi va là fan e appassionati di gossip. Eppure i più attenti hanno notato che in rete è circolato più di un segnale che è andato di fatto a smentire ogni ipotesi e supposizione.

Lo stesso Stefano De Martino ha rimesso al dito la fede, un elemento questo che ci dice di per sé molto su quanto attualmente siano una coppia ben oliata.

Belen e De Martino, lo scatto sui social dà un segnale molto chiaro

Ad ogni modo al conduttore non è servito molto per acquietare ogni pettegolezzo. In una storia su Instagram ha condiviso una foto nella quale Belen appare sorridente al tramonto e ciò non succedeva da oltre un anno.

Se ciò non bastasse, la stessa showgirl nelle passate ore, ha rotto il silenzio di circa una settimana su Instagram condividendo un disegno fatto dal figlio Santiago. Proprio questo silenzio aveva portato i fan a sospettare di una presunta crisi.

La foto su Instagram in piscina

Non ultimo, sempre nelle passate ore è circolato sui social uno scatto rubato dove Stefano De Martino si trova in piscina con Belen, il figlio Santiago e Luna Marì.

Il conduttore non appare interamente. Tuttavia lo si può riconoscere dal tatuaggio ai piedi.

Qui sotto potete recuperare la Instagram Stories condivisa nelle scorse ore da Stefano De Martino.