Dopo ben 5 anni insieme, Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno deciso di convolare a nozze. Sui social numerosi gli auguri da parte di amici e colleghi, tra cui anche quello di Stefano Bettarini, ex calciatore italiano nonché ex marito della conduttrice televisiva.

Simona Ventura e Giovanni Terzi presto sposi: la reazione di Stefano Bettarini

La romantica proposta di matrimonio è arrivata qualche giorno fa durante una puntata in diretta di Ballando con le stelle, dove entrambi partecipano come concorrenti. Giovanni Terzi si è presentato in modo del tutto inaspettato sulla pista da ballo con un prezioso anello e ha chiesto a Simona Ventura di sposarlo. “Simona è la donna della mia vita, la donna che mi ha cambiato completamente la vita, me l’ha cambiata accogliendo anche tutti i miei difetti. Vuoi diventare mia moglie?”, ha rivelato. E la conduttrice, visibilmente commossa, ha pronunciato il fatidico “si“. Davanti alle telecamere, emozionati e felici, si sono lasciati andare in un appassionato bacio. Alla scena ha assistito, da casa, anche l’ex marito della conduttrice televisiva. Stefano Bettarini ha voluto dimostrare alla coppia tutto il suo appoggio, scrivendo in una storia sui social “Viva l’amore“.

Simona Ventura e Giovanni Terzi, la storia d’amore e la proposta di matrimonio

D’altronde, Stefano Bettarini e Simona Ventura sono ormai divorziati dal 2004. Ad oggi entrambi sono felicemente legati ad altre persone, l’ex calciatore con Nicoletta Laurini e la conduttrice televisiva con Giovanni Terzi. La loro separazione non è stata facile, soprattutto a causa dell’eccessiva attenzione mediatica. Hanno passato anni turbolenti, pieni di incomprensioni, litigi ed allontanamenti. Ma con il tempo, anche grazie all’amore dei figli, si sono riavvicinati ed ora il loro rapporto è sereno. Ne è la prova la reazione social di Stefano Bettarini alla proposta di matrimonio di Giovanni Terzi a Simona Ventura. La storia tra la conduttrice e il giornalista è iniziata nel dicembre del 2018. Tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Dal loro primo incontro non si sono più lasciati ed hanno finalmente deciso di coronare il loro sogno d’amore con il tanto atteso matrimonio. Le nozze sono previste per il 6 luglio 2024. Non ci resta che aspettare!

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Barbara De Rossi si è sposata: il matrimonio con Simone Fratini | DonneMagazine.it

Cicogna in arrivo per Ilary e Belen? Blasi e Rodriguez fanno sul serio | DonneMagazine.it