L’attrice e conduttrice televisiva romana Barbara De Rossi si è sposata con l’imprenditore fiorentino Simone Fratini. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più sulla cerimonia.

Barbara De Rossi si è sposata: il matrimonio con Simone Fratini

L’attrice e conduttrice televisiva Barbara De Rossi si è sposata con l’imprenditore fiorentino Simone Fratini. Dopo sei anni insieme, la coppia si è unita con rito civile a Montevarchi, in provincia di Arezzo. A officiare la cerimonia, che si è svolta ieri, 10 dicembre 2023, è stata la sindaca del comune, Silvia Chiassai, la quale ha poi condiviso una foto su Facebook della coppia, aggiungendo le seguenti parole: “è stato un vero piacere celebrare l’unione tra due persone veramente speciali. Un momento di grandi emozioni, vere e profonde. Auguro agli sposi di continuare a guardarsi negli occhi con la stessa felicità, per il resto della vita.” La coppia da tempo vive in Valdarno, frazione divisa tra Arezzo e Firenze, e la cerimonia si è svolta presso l’accademia valdarnese del Poggio, a Montevarchi.

La storia d’amore tra Barbara De Rossi e Simone Fratini

Come abbiamo appena visto, l’attrice e conduttrice televisiva Barbara De Rossi è convolata a nozze con Simone Fratini, imprenditore fiorentino nel settore della bellezza e dell’hairstyle. Per Barbara si tratta del terzo matrimonio, l’attrice è stata infatti sposata prima con Andrea Busirici Vici, dal quale ha poi divorziato dopo solo due anni. Cinque anni dopo ha sposato il ballerino e coreografo serbo Branko Tesanovic, dal quale, nel 1995, ha avuto una figlia, Martina. La separazione tra i due è avventura nel 2010. Da sei anni Barbara De Rossi ha una relazione con Simone Fratini, col quale ieri si è appunto sposata. I due si sono conosciuti grazie al lavoro di lui, in quanto Barbara voleva mettere alcune extension ai capelli e si è rivolta proprio all’azienda di Simone Fratini. Subito dopo il loro primo incontro, l’uomo le ha scritto e così hanno iniziato a sentirsi. Queste le parole di Fratini durante una intervista alla trasmissione “Verissimo“: “quando ci siamo rivisti, l’ho baciata subito, al ristorante, davanti a tutti. Siamo andati a convivere dopo due mesi. L’ho sempre ammirato come donna, ero già attratto dalla sua testa”. Queste invece sono state le parole di Barbara De Rossi in una intervista in passato: “Simone è un uomo solido, sensibile, che ha una parte femminile sviluppatissima per essere un maschio. È un persona eccezionale. È arrivato in un momento della mia vita in cui ero veramente molto delusa, ci sono state delle esperienze dolorose, sbagliate e tragiche. Lui è arrivato e ha rimesso a posto tutto”. Tra i due ci sono 11 anni di differenza, Barbara De Rossi è nata infatti nel 1963, mentre Simon Fratini è del 1971. Nonostante ciò il loro sembra proprio un amore felice e solido.

