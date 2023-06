Spirale di bugie è una nuova serie tv che andrà presto in onda su Rai 2. Si tratta di una miniserie di genere thriller, con una trama particolarmente avvincente, che riuscirà ad appassionare i telespettatori.

Spirale di bugie: uscita della serie tv in onda su Rai 2

Spirale di bugie è una nuova appassionante serie tv che sta per andare in onda su Rai 2. Si tratta di una miniserie di genere thriller, che sicuramente riuscirà ad appassionare i telespettatori, tenendoli incollati al piccolo schermo. La serie tv Spirale di bugie andrà in onda a partire da giovedì 8 giugno 2023. Mancano davvero pochi giorni per immergersi in questa storia ricca di colpi di scena e di momenti di suspance, che sicuramente riuscirà a coinvolgere il pubblico. La serie tv andrà in onda su Rai 2, per cui i telespettatori potranno vederla su questo canale, in prima serata, oppure in streaming su RaiPlay. Se, invece, volete rivedere la replica, basterà accedere al portale RaiPlay e cercare Spirale di bugie tra le trasmissioni disponibili, per poter rivedere gli episodi che vi siete persi. Sarà possibile guardare la serie tv su RaiPlay anche da pc, tablet e smartphone. La messa in onda è prevista dalle ore 21.20 alle ore 23.00, per un totale di 1 ora e 40 minuti. Spirale di bugie racconta la storia di Jake e Anna, che si trasferiscono in Australia con i due figli piccoli, nel tentativo disperato di cercare di recuperare il loro matrimonio. Con loro andrà a stare anche la giovane tata Becky, che dovrà aiutarli con i bambini, ma Anna inizia a sospettare che il marito la tradisca.

Spirale di bugie: trama e cast della serie tv in onda su Rai 2

Spirale di bugie, nuova serie tv in onda su Rai 2, è una miniserie thriller australiana, incentrata su un pericoloso triangolo di menzogne e bugie che si crea tra due coniugi, Anna e Jake, e la loro giovane tata, Becky. La trama della serie tv parla di Anna e Jack Fallmont, i protagonisti, che per recuperare il loro matrimonio in crisi, decidono di trasferirsi con i due figli piccoli dall’Inghilterra alla soleggiata e splendente Melbourne, città di origine di Jake, che lavora come avvocato. In questa nuova grande casa, circondata da un giardino di lusso, arriva anche la giovane tata Becky, pronta a fare da babysitter ai piccoli Grace e Oliver. Anna, intanto, inizia a nutrire il sospetto, a tratti ossessivo, che Jake la tradisca con Caroline, la sua assistente, e inizia a confidarsi con Becky. Tra i due coniugi e la tata inizia a crearsi una sorta di triangolo di confidenze, bugie, seduzioni reciproche e rapporti di forza. Nella mente di ognuno dei tre personaggi c’è un piano che prevede l’esclusione di uno di loro. Quale piano sarà quello vincente? Il regista della serie tv è Scott Major.

Il cast è composto da: Charlie Brooks, Brett Tucker, Phoebe Roberts, Alba Nicholls, Hunter Hurley, Ned Kennelly, Neil Melville, Nadine Garner, Caroline Gillmer, Alfie Gledhill, Bert LaBonté, Isabella Giovinazzo, John Marc Desengano, Cecilia Low, Frank Magree, Stephen Lopez, Sonya Suares e Irene Chen.