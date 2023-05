The Mother: arriva su Netflix il nuovo film con Jennifer Lopez

A debuttare sulla grande piattaforma streaming questa volta è Jennifer Lopez. La popstar ritorna nel mondo del cinema e lo fa con un nuovo film thriller d’azione: il titolo è The Mother e l’adrenalina sarà alta, per non dire altissima.

Alla scoperta del film e di tutti i suoi dettagli!

The Mother: quando esce il film su Netflix?

Tutto è prontissimo. Il nuovo film thriller d’azione The Mother arriva su Netflix venerdì 12 maggio 2023. L’attesa è conclusa e il pubblico della piattaforma streaming avrà finalmente accesso al nuovo contenuto.

Essendo disponibile su Netflix, viene da sé che per vedere in completa serenità il film sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.

Di che cosa parla The Mother? La trama del film

Il trailer di The Mother catapulta lo spettatore in quella che sarà una narrazione ricca di tensione, ma soprattutto ricca di vendetta. Una donna al momento del parto è stata costretta ad “abbandonare” la figlia e a fuggire per non farsi prendere da alcuni uomini pericolosi. La bambina, la sua unica figlia, crescerà senza la sua madre biologica ma con il passare degli anni il piano messo in atto si frantumerà in mille pezzi e la donna sarà scoperta. A questo punto scatta il piano B: scappare e mettere in salvo la ragazza, presa in ostaggio dagli stessi uomini che la volevano uccidere. Una corsa contro il tempo, una donna assetata di sangue e di vendetta, una madre che non guarda in faccia a nessuno e che aspira solo a salvare la sua unica bambina. Nel corso del film “la madre” insegnerà a sua figlia come utilizzare le armi e come riuscire a proteggersi da qualsiasi difficoltà, anche quella più inaspettata. Tutto si fa più complicato quando il pericolo si avvicina e la vita di entrambe è messa a dura prova: si salveranno entrambe o qualcuna avrà la peggio?

Il cast di The Mother

Protagonista assoluta della pellicola è Jennifer Lopez, che ritorna nel mondo del cinema e debutta proprio su Netflix. Lei veste i panni de “La madre”, una donna che non ha nome ma che è disposta a morire pur di salvare sua figlia. Accanto alla popstar, in The Mother ci sono anche:

Gael Garcia Bernal è Hector Alvarez;

Joseph Fiennes è Adrian Lovell;

Lucy Paez è Zoe, la figlia;

Omari Hardwick è William Cruise;

Noah Crawford è El Globo;

Paul Raci è Jons

La regia del film è di Niki Caro, mentre la sceneggiatura è affidata a Misha Green, Andrea Berloff e a Peter Craig. Le musiche sono di Germain Franco.

Dov’è stato girato The Mother?

La nuova pellicola thriller d’azione è stata girata tra il Canada e le Canarie. Anche dal trailer, infatti, si possono scorgere alcune location tipiche di quelle zone.

Venerdì 12 maggio 2023 il catalogo di Netflix accoglie dunque un nuovo titolo. The Mother è prontissimo a coinvolgere il grande pubblico ed è prontissimo a scatenare quel senso di adrenalina che solo un film thriller d’azione riesce a fare. Appuntamento segnato: The Mother non aspetta altro che essere avviato.