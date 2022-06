Martedì 28 giugno 2022 sono stati presentati a Milano i nuovissimi palinsesti Rai per la stagione televisiva 2022-2023. L’evento si è svolto a partire dalle ore 11:30 in Via Moncucco 35 a Milano, presso il Superstudio Maxi.

A condurre l’evento la giornalista Laura Chimenti e tra gli ospiti, ovviamente, l’amministratore delegato Carlo Fuortes e i direttori di generi: Stefano Coletta (direttore Intrattenimento Prime Time), Simona Sala (Intrattenimento Daytime), Maria Pia Ammirati (direttrice Rai Fiction), Antonio Di Bella (direttore degli Approfondimenti) , Silvia Calandrelli (direttrice Rai Cultura), Fabrizio Zappi (direttore Rai Documentari), Roberta Enni (direttrice Rai Gold), Roberto Sergio (direttore Rai Radio), Luca Milano (direttore Rai Ragazzi) e infine Elena Capparelli (direttrice RaiPlay).

Rai Play, Rai 1 , Rai 2 e Rai 3: i palinsesti per la nuova stagione

Rai Play

Rai Play tornerà alla riscossa verso la seconda metà di luglio con il famoso Jova Beach Party. Ci sarà anche una novità comica, Conferenza Stampa, un nuovo format condotto da Valerio Lundini e Giovanni Benincasa.

Ma non solo. Rai Play ospiterà anche Confusi, un docu reality super emozionante, ma anche The Rap Game, un talent-show con focus principale il rap, appunto.

Infine, ma non per importanza, l’immancabile Superquark + con l’iconico Piero Angela.

Rai 1

Su Rai 1 non mancherà la serie francese Morgane Detective Geniale, trasmessa in prime time il martedì. Oltre a questa, seguirà una miniserie franco-belga dal titolo Sophie Cross-Verità nascoste, sempre sullo stile poliziesco e di indagine.

Nella stagione autunnale ci sarà spazio per i Mondiali, ma non mancherà anche il cinema in prima visione.

Molti i titoli dedicati allo sport (giusto per rimanere in tema), come Mi chiamo Francesco Totti, Il campione, The Keeper. Tuttavia, ci sarà occasione di vedere anche qualche commedia italiana come, ad esempio, Divorzio a Las Vegas e Cena con delitto.

Rai 2

Non sarebbe Rai 2 senza gli immancabili SWAT, FBI, NCIS: Los Angeles che ritornano con le nuove stagioni, ma ci saranno anche delle novità, come la miniserie spagnola Tutti mentono e quella francese L’isola delle 30 bare.

E il cinema in Prima Visione? Niente panico, ci sarà spazio sia per le commedie italiane come L’amore a domicilio, Burraco fatale e Restiamo amici, sia per le commedie americane come Charlie’s Angels, Bad boys for life e Jumanji-Next level.

Rai 3

Rai 3 ospiterà la prima serata del venerdì interamente dedicata al cinema italiano. In parallelo alla Mostra di Venezia, infatti, partirà un ciclo di 5 film italiani legati al Festival e proiettati in prima visione: Italiani in Mostra, è il titolo del progetto. Avremo modo di vedere I predatori e Lacci, tra gli altri titoli.

Olte a questi, non mancheranno prime visioni legate ad altri generi, in particolare quello thriller.

Le serie tv Rai per il 2022-2023

Amanti delle serie-tv, la stagione televisiva 2022-2023 sarà ricca di proposte!

Tra i principali titoli troveremo: Esterno notte (racconto del rapimento e dell’uccisione di Aldo Moro), Il nostro Generale, Sopravvissuti, Il commissario Montalbano.

Torneranno anche Mina Settembre, Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso, Il giro del mondo in 80 giorni.

Ma non è finita qui. In prima serata arriva la settima stagione di Che Dio ci aiuti e la seconda stagione di Le indagini di Lolita Lobosco; spazio anche per Un passo dal cielo, Il commissario Ricciardi e Il Paradiso delle signore.

Per gli appassionati del genere crime ci sarà Mai più come prima e Il maresciallo Fenoglio, mentre sarà tutta al femminile la nuovissima serie Sei donne, ma anche Fiori sopra l’inferno, in cui Elena Sofis Ricci sarà Teressa Battaglia.

Da aggiungersi a un programma già vastissimo, ci saranno nuovi titoli, come: Fernanda Wittgens, Purché finisca bene, La fortuna di Laura, The reunion e Il quinto giorno.

Potevano mancare all’appello Mare fuori, La porta rossa, Un posto al sole e Dottori in corsia 2022? Asssolutamente no!

I programmi di intrattenimento

La Rai ospiterà per la nuova stagione televisiva 2022-2023 i classici programmi di intrattenimento più visti di sempre e che riescono, in poco tempo, a creare momenti di condivisione famigliare unici.

Tra questi: Reazione a catena, L’eredità, Uno Mattina, Storie Italiane, La vita in diretta, Linea Verde/Blu/Bianca, Domenica In, Il provinciale, Italia Sì, È sempre mezzogiorno, Oggi è un altro giorno, Da noi…a ruota libera, Soliti ignoti, Tale e quale, Ballando con le stelle, Sanremo Giovani 2022, Danza con me 2023, Telethon show, L’anno che verrà.

Questi sono alcuni dei titoli che accompagneranno i vastissimi palinsesti Rai per la nuova stagione 2022-2023. Una cosa è certa: non potremo dire di non sapere che cosa vedere alla tv!