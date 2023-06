Le Spice Girls sono state una band iconica degli anni ’90. Il documentario dedicato alla loro reunion è pronto per conquistare tutti i loro fan, con un tuffo nel passato davvero emozionante. Ma sta scatenando una forte competizione tra i vari servizi di streaming. Dove potremo vederlo?

Spice Girls, in arrivo il documentario sulla reunion della band: dove vederlo?

Le Spice Girls, negli anni ’90, sono riuscite letteralmente a conquistare il mondo intero, grazie al loro talento, alla loro musica e alla loro personalità. Il tanto atteso documentario sulla loro reunion è stato pianificato ed è già pronto ad incantare tutti i fan dell’iconica band femminile. In realtà non è ancora stato girato, ma nonostante questo sta già scatenando una forte e accesa competizione tra i più grandi servizi di streaming al mondo. A riferirlo è stato il Daily Mail, che ha citato delle fonti molto vicine al gruppo delle cinque cantanti che hanno stravolto completamente il mercato musicale degli anni ’90, entrando a tutti gli effetti nella storia. L’occasione è davvero molto importante, tenendo anche conto che questa volta sarà presente anche Victoria Beckham, che è sempre stata abbastanza contraria alle iniziative di reunion. I servizi di streaming sono pronti a farsi guerra per riuscire ad avere il documentario delle Spice Girls per i propri abbonati.

La fonte del Daily Mail ha fatto sapere che sarà altamente improbabile vedere il documentario sulle cinque cantanti in un canale del Regno Unito, come la BBC o la ITV. L’offerta è talmente alta che solo un colosso come Netflix, Prime Video e Apple TV se lo potrà permettere. Secondo quanto riportato, i favoriti sarebbero proprio Netflix e Apple TV. A realizzare il documentario sarà lo stesso team che ha realizzato The Last Dance, acclamata serie Netflix dedicato alla stella del basket Michael Jordan e sulla meravigliosa stagione con i Chicago Bulls.

Il documentario dedicato alle Spice Girls deve ancora essere girato, per cui le informazioni e le anticipazioni sono davvero poche. Quello che è certo è che conterrà aneddoti e commenti esclusivi sulla band e sulla loro ascesa nel mondo della musica. “Racconteremo come sono nati certi tormentoni. Un esempio? Il rap nel video di Wannabe, l’ho scritto sulla tazza del cesso” è l’anticipazione che ha voluto dare Mel B. Le Spice Girls si sono formate nel 1994 e tra il 1996 e il 1998 hanno avuto il loro momento di maggiore successo, con otto singoli in prima posizione nel Regno Unito e stabilmente in Top 10 in tutto il mondo. Sono riuscite a vendere oltre 100 milioni di dischi nel mondo, hanno realizzato un film, hanno incassato miliardi con il merchandising ma, come tutte le grandi favole, hanno raggiunto il finale molto presto, separandosi nel 2000. La loro reunion è particolarmente attesa da tutti i fan che negli anni ’90 le hanno seguite e amate in tutto il mondo.